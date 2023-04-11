https://sputnikarabic.ae/20230411/الدفاع-الروسية-القضاء-على10-جنود-أوكرانيين-وتدمير-مدفعيين-ذاتي-الحركة-بخيرسون-1075759015.html
الدفاع الروسية: القضاء على 10 جنود أوكران وتدمير مدفعين ذاتيي الحركة بخيرسون
الدفاع الروسية: القضاء على 10 جنود أوكران وتدمير مدفعين ذاتيي الحركة بخيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل نحو عشرة جنود أوكرانيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، على محور خيرسون، وتدمير مدفعيين ذاتي الحركة من طراز... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T02:11+0000
2023-04-11T02:11+0000
2023-04-11T02:13+0000
وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. قال رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "دنيبر " الروسية، أليكسي روليف، لوكالة "سبوتنيك": "على محور خيرسون، يواصل القوميون الأوكرانيون قصفهم المدفعي للبنية التحتية المدنية للتجمعات السكنية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وكجزء من القصف المدفعي المضاد ألحقت وحدات المدفعية التابعة لمجموعة دنيبر أضرارًا نارية في مواقع أطقم مدفعية العدو في منطقتي فيليتينسكوي وجوفتنيفوي. تم تدمير مدفعيين ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا".وأضاف، "بلغت خسائر العدو البشرية التي لا يمكن تعويضها نحو عشرة جنود".هذا، وتواصل القوات الروسية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت مؤخراً إلى روسيا (جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون)، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230410/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1075758471.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القضاء على 10 جنود أوكران وتدمير مدفعين ذاتيي الحركة بخيرسون
02:11 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل نحو عشرة جنود أوكرانيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، على محور خيرسون، وتدمير مدفعيين ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا".
موسكو - سبوتنيك. قال رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "دنيبر " الروسية، أليكسي روليف، لوكالة "سبوتنيك": "على محور خيرسون، يواصل القوميون الأوكرانيون قصفهم المدفعي للبنية التحتية المدنية للتجمعات السكنية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وكجزء من القصف المدفعي المضاد ألحقت وحدات المدفعية التابعة لمجموعة دنيبر أضرارًا نارية في مواقع أطقم مدفعية العدو في منطقتي فيليتينسكوي وجوفتنيفوي. تم تدمير مدفعيين ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا".
وأضاف، "بلغت خسائر العدو البشرية
التي لا يمكن تعويضها نحو عشرة جنود".
هذا، وتواصل القوات الروسية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت مؤخراً إلى روسيا (جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون)، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.