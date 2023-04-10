https://sputnikarabic.ae/20230410/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1075758471.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T23:05+0000
2023-04-10T23:05+0000
2023-04-10T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار في خاركوف شرق أوكرانيا ودنيبروبتروفسك وسطها وبولتافا شمال شرقها، وفي الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كييف, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
كييف, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار في خاركوف
شرق أوكرانيا ودنيبروبتروفسك وسطها وبولتافا شمال شرقها، وفي الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية
لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.