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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1075758471.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T23:05+0000
2023-04-10T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار في خاركوف شرق أوكرانيا ودنيبروبتروفسك وسطها وبولتافا شمال شرقها، وفي الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
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كييف, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
كييف, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

23:05 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار في خاركوف شرق أوكرانيا ودنيبروبتروفسك وسطها وبولتافا شمال شرقها، وفي الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:50 GMT
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