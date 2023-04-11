https://sputnikarabic.ae/20230411/بثلاثية-نظيفة-مانشستر-سيتي-يكتسح-بايرن-ميونخ-ويضع-قدما-فى-نصف-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-1075807178.html
بثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T21:33+0000
2023-04-11T21:33+0000
2023-04-11T21:33+0000
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أقيمت المباراة بين الفريقين وهي مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد" الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.ونجح كل من رودري وبرناردو سيلفا وإيرلينج هالاند في تسجيل أهداف مانشستر سيتي في الدقائق 27، 70، و77 على التوالي، من عمر المباراة، وذلك بعدما تمكن الفريق الإنجليزي من استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.وبتلك النتيجة يضع مانشستر سيتي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يخوض الفريقان مباراة الإياب على ملعب "أليانز آرينا"، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك في 19 أبريل/نيسان الجاري.ويشار إلى أن الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ سيلتقي مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال.
https://sputnikarabic.ae/20230409/مانشستر-سيتي-يسعى-لتجديد-عقد-لاعبه-البلجيكي-كيفين-دي-بروين-1075718581.html
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نادي بايرن ميونخ, نادي تشيلسي, مانشستر يونايتد, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي بايرن ميونخ, نادي تشيلسي, مانشستر يونايتد, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
بثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
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حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
أقيمت المباراة بين الفريقين وهي مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد" الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.
ونجح كل من رودري وبرناردو سيلفا وإيرلينج هالاند في تسجيل أهداف مانشستر سيتي
في الدقائق 27، 70، و77 على التوالي، من عمر المباراة، وذلك بعدما تمكن الفريق الإنجليزي من استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.
وبتلك النتيجة يضع مانشستر سيتي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يخوض الفريقان مباراة الإياب على ملعب "أليانز آرينا"، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك في 19 أبريل/نيسان الجاري.
ويشار إلى أن الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ سيلتقي مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي
في نصف نهائي دوري الأبطال.