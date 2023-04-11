عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230411/بثلاثية-نظيفة-مانشستر-سيتي-يكتسح-بايرن-ميونخ-ويضع-قدما-فى-نصف-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-1075807178.html
بثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T21:33+0000
2023-04-11T21:33+0000
مجتمع
نادي بايرن ميونخ
نادي تشيلسي
مانشستر يونايتد
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/16/1072585540_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f198443a9bc89e1dc77f3f749a8617b6.jpg
أقيمت المباراة بين الفريقين وهي مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد" الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.ونجح كل من رودري وبرناردو سيلفا وإيرلينج هالاند في تسجيل أهداف مانشستر سيتي في الدقائق 27، 70، و77 على التوالي، من عمر المباراة، وذلك بعدما تمكن الفريق الإنجليزي من استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.وبتلك النتيجة يضع مانشستر سيتي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يخوض الفريقان مباراة الإياب على ملعب "أليانز آرينا"، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك في 19 أبريل/نيسان الجاري.ويشار إلى أن الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ سيلتقي مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال.
https://sputnikarabic.ae/20230409/مانشستر-سيتي-يسعى-لتجديد-عقد-لاعبه-البلجيكي-كيفين-دي-بروين-1075718581.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/16/1072585540_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_79b294b4ff5592d6e6930c354f9e4e53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي بايرن ميونخ, نادي تشيلسي, مانشستر يونايتد, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي بايرن ميونخ, نادي تشيلسي, مانشستر يونايتد, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا

بثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

21:33 GMT 11.04.2023
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Dave Thompson
تابعنا عبرTelegram
حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
أقيمت المباراة بين الفريقين وهي مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد" الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.
البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
مجتمع
مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين
9 أبريل, 14:51 GMT
ونجح كل من رودري وبرناردو سيلفا وإيرلينج هالاند في تسجيل أهداف مانشستر سيتي في الدقائق 27، 70، و77 على التوالي، من عمر المباراة، وذلك بعدما تمكن الفريق الإنجليزي من استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.
وبتلك النتيجة يضع مانشستر سيتي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يخوض الفريقان مباراة الإياب على ملعب "أليانز آرينا"، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك في 19 أبريل/نيسان الجاري.
ويشار إلى أن الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ سيلتقي مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала