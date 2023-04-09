https://sputnikarabic.ae/20230409/مانشستر-سيتي-يسعى-لتجديد-عقد-لاعبه-البلجيكي-كيفين-دي-بروين-1075718581.html
مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين
مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين
يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحصين لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين، بعقد جديد من أجل الحفاظ عليه. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T14:51+0000
2023-04-09T14:51+0000
2023-04-09T15:06+0000
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وقال الصحفي أكرم كونور، عبر حسابه على تويتر، إن "مانشستر سيتي يخطط لتمديد عقد البلجيكي كيفين دي بروين".ويملك دي بروين عقدًا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.وخاض اللاعب البلجيكي الدولي مع مانشستر سيتي 344 مباراة وسجّل 93 هدفا وصنع 143.جدير بالذكر أن دي بروين هو خامس لاعب في عهد الدوري الإنجليزي يصل إلى صناعة 100 هدف، بعد ريان غيغز وسيسك فابريغاس وواين روني وفرانك لامبارد.
https://sputnikarabic.ae/20210530/إصابة-كيفين-دي-بروين-بكسر-في-الأنف-ومحجر-العين-خلال-مشاركته-بنهائي-دوري-أبطال-1049109506.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار بلجيكا اليوم, منوعات, رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار بلجيكا اليوم, منوعات, رياضة
مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين
14:51 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحصين لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين، بعقد جديد من أجل الحفاظ عليه.
وقال الصحفي أكرم كونور، عبر حسابه على تويتر، إن "مانشستر سيتي يخطط لتمديد عقد البلجيكي كيفين دي بروين".
ويملك دي بروين عقدًا مع مانشستر سيتي
حتى صيف 2025.
وخاض اللاعب البلجيكي الدولي مع مانشستر سيتي 344 مباراة وسجّل 93 هدفا وصنع 143.
جدير بالذكر أن دي بروين
هو خامس لاعب في عهد الدوري الإنجليزي يصل إلى صناعة 100 هدف، بعد ريان غيغز وسيسك فابريغاس وواين روني وفرانك لامبارد.