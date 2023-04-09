عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230409/مانشستر-سيتي-يسعى-لتجديد-عقد-لاعبه-البلجيكي-كيفين-دي-بروين-1075718581.html
مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين
مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين
يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحصين لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين، بعقد جديد من أجل الحفاظ عليه. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T14:51+0000
2023-04-09T15:06+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أخبار بلجيكا اليوم
منوعات
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/09/1075718369_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6b9fd2cb7497a9d8f05120cec61667fd.jpg
وقال الصحفي أكرم كونور، عبر حسابه على تويتر، إن "مانشستر سيتي يخطط لتمديد عقد البلجيكي كيفين دي بروين".ويملك دي بروين عقدًا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.وخاض اللاعب البلجيكي الدولي مع مانشستر سيتي 344 مباراة وسجّل 93 هدفا وصنع 143.جدير بالذكر أن دي بروين هو خامس لاعب في عهد الدوري الإنجليزي يصل إلى صناعة 100 هدف، بعد ريان غيغز وسيسك فابريغاس وواين روني وفرانك لامبارد.
https://sputnikarabic.ae/20210530/إصابة-كيفين-دي-بروين-بكسر-في-الأنف-ومحجر-العين-خلال-مشاركته-بنهائي-دوري-أبطال-1049109506.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/09/1075718369_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_d87a349891ea78db3b7ef27306a33dae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار بلجيكا اليوم, منوعات, رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار بلجيكا اليوم, منوعات, رياضة

مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين

14:51 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 09.04.2023)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKالبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي
البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبرTelegram
يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحصين لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين، بعقد جديد من أجل الحفاظ عليه.
وقال الصحفي أكرم كونور، عبر حسابه على تويتر، إن "مانشستر سيتي يخطط لتمديد عقد البلجيكي كيفين دي بروين".
ويملك دي بروين عقدًا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.
وخاض اللاعب البلجيكي الدولي مع مانشستر سيتي 344 مباراة وسجّل 93 هدفا وصنع 143.
دي بروين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2021
مجتمع
إصابة كيفين دي بروين بكسر في الأنف ومحجر العين خلال مشاركته بنهائي دوري أبطال أوروبا
30 مايو 2021, 11:45 GMT
جدير بالذكر أن دي بروين هو خامس لاعب في عهد الدوري الإنجليزي يصل إلى صناعة 100 هدف، بعد ريان غيغز وسيسك فابريغاس وواين روني وفرانك لامبارد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала