https://sputnikarabic.ae/20230411/بعثة-يونتامس-ندعو-السلطات-لإجراء-تحقيقات-حول-التحريض-لاغتيال-رئيس-البعثة-الأممية-بالسودان-1075804814.html
يونتامس: ندعو السلطات لإجراء تحقيقات حول التحريض لاغتيال رئيس البعثة الأممية بالسودان
يونتامس: ندعو السلطات لإجراء تحقيقات حول التحريض لاغتيال رئيس البعثة الأممية بالسودان
دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم الثلاثاء، السلطات السودانية لإجراء تحقيقات قانونية حول شريط فيديو متداول في وسائل... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T18:40+0000
2023-04-11T18:40+0000
2023-04-11T18:50+0000
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
بعثة
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم– سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي، إنها "نشعر بقلق بالغ إزاء شريط فيديو تم تداوله في وسائل الإعلام يظهر رجلاً يتحدث في مناسبة عامة الليلة الماضية بالخرطوم، ويطلب فتوى للسماح له باغتيال الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، السيد فولكر بيرتس، من ثم تطوع الرجل لتنفيذ الفتوى بنفسه".وأكد البيان على، أن" لغة التحريض والعنف لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات على الأرض"، بيد أنها" لن تردع البعثة عن الاضطلاع بواجباتها"، مشيرة في ذات الوقت إلى أنها " ترحب بالأصوات المنددة بهذا الفيديو ومحتواه، ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وضمان إجراء تحقيق مناسب."ونشأت بعثة الخاصة للأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" في أواخر العام 2020 يرأسها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس ورئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان بهدف دعم السودان للتحول الديمقراطي ودعم السودان أيضاً، لوجستيا في بعض المشروعات التي تتعلق باستقرار السياسي والاقتصادي إلى جانب دعم الانتخابات في آخر مطاف المرحلة الانتقالية في السودان.وأيضاً، تساعد بعثة يونيتامس السودانيين في الوصول للوفاق السياسي منذ أكثر من عامين، لكن لم تنجح جهودها لغاية اليوم جراء المعاداة التي تتلقاها من كيانات وأحزاب ذات خلفيات إسلامية، ما أسفر عن التحريض والدعوة علناً لاغتيال رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، من خلال إحدى المنابر السياسية بالعاصمة الخرطوم.
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العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, بعثة, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, بعثة, أخبار السودان اليوم
يونتامس: ندعو السلطات لإجراء تحقيقات حول التحريض لاغتيال رئيس البعثة الأممية بالسودان
18:40 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 18:50 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم الثلاثاء، السلطات السودانية لإجراء تحقيقات قانونية حول شريط فيديو متداول في وسائل إعلام، يظهر خلاله رجل يطلب فتوى دينية حتى يستطيع اغتيال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس.
الخرطوم– سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي، إنها "نشعر بقلق بالغ إزاء شريط فيديو تم تداوله في وسائل الإعلام يظهر رجلاً يتحدث في مناسبة عامة الليلة الماضية بالخرطوم، ويطلب فتوى للسماح له باغتيال الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، السيد فولكر بيرتس، من ثم تطوع الرجل لتنفيذ الفتوى بنفسه".
وأكد البيان على، أن" لغة التحريض والعنف لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات على الأرض"، بيد أنها" لن تردع البعثة عن الاضطلاع بواجباتها"، مشيرة في ذات الوقت إلى أنها " ترحب بالأصوات المنددة بهذا الفيديو ومحتواه، ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وضمان إجراء تحقيق مناسب."
وحسب البيان، يؤكد" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من جديد التزام بعثة يونيتامس بدعم شعب السودان في تحقيق الانتقال السياسي إلى الحكم الديمقراطي على النحو المبين في تفويضها الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ونشأت بعثة الخاصة للأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" في أواخر العام 2020 يرأسها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس ورئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان بهدف دعم السودان للتحول الديمقراطي ودعم السودان أيضاً، لوجستيا في بعض المشروعات التي تتعلق باستقرار السياسي والاقتصادي إلى جانب دعم الانتخابات في آخر مطاف المرحلة الانتقالية في السودان.
وأيضاً، تساعد بعثة يونيتامس السودانيين في الوصول للوفاق السياسي منذ أكثر من عامين، لكن لم تنجح جهودها لغاية اليوم جراء المعاداة التي تتلقاها من كيانات وأحزاب ذات خلفيات إسلامية، ما أسفر عن التحريض والدعوة علناً لاغتيال رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، من خلال إحدى المنابر السياسية بالعاصمة الخرطوم.