https://sputnikarabic.ae/20230411/بعثة-يونتامس-ندعو-السلطات-لإجراء-تحقيقات-حول-التحريض-لاغتيال-رئيس-البعثة-الأممية-بالسودان-1075804814.html

يونتامس: ندعو السلطات لإجراء تحقيقات حول التحريض لاغتيال رئيس البعثة الأممية بالسودان

يونتامس: ندعو السلطات لإجراء تحقيقات حول التحريض لاغتيال رئيس البعثة الأممية بالسودان

دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم الثلاثاء، السلطات السودانية لإجراء تحقيقات قانونية حول شريط فيديو متداول في وسائل... 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T18:40+0000

2023-04-11T18:40+0000

2023-04-11T18:50+0000

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أخبار السودان اليوم

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الخرطوم– سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي، إنها "نشعر بقلق بالغ إزاء شريط فيديو تم تداوله في وسائل الإعلام يظهر رجلاً يتحدث في مناسبة عامة الليلة الماضية بالخرطوم، ويطلب فتوى للسماح له باغتيال الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، السيد فولكر بيرتس، من ثم تطوع الرجل لتنفيذ الفتوى بنفسه".وأكد البيان على، أن" لغة التحريض والعنف لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات على الأرض"، بيد أنها" لن تردع البعثة عن الاضطلاع بواجباتها"، مشيرة في ذات الوقت إلى أنها " ترحب بالأصوات المنددة بهذا الفيديو ومحتواه، ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وضمان إجراء تحقيق مناسب."ونشأت بعثة الخاصة للأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" في أواخر العام 2020 يرأسها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس ورئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان بهدف دعم السودان للتحول الديمقراطي ودعم السودان أيضاً، لوجستيا في بعض المشروعات التي تتعلق باستقرار السياسي والاقتصادي إلى جانب دعم الانتخابات في آخر مطاف المرحلة الانتقالية في السودان.وأيضاً، تساعد بعثة يونيتامس السودانيين في الوصول للوفاق السياسي منذ أكثر من عامين، لكن لم تنجح جهودها لغاية اليوم جراء المعاداة التي تتلقاها من كيانات وأحزاب ذات خلفيات إسلامية، ما أسفر عن التحريض والدعوة علناً لاغتيال رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، من خلال إحدى المنابر السياسية بالعاصمة الخرطوم.

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