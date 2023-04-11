https://sputnikarabic.ae/20230411/روسيا-تعتزم-إرسال-تقرير-لجنة-المختبرات-البيولوجية-إلى-جميع-دول-العالم-1075771048.html
روسيا تعتزم إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية إلى جميع دول العالم
روسيا تعتزم إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية إلى جميع دول العالم
أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T09:31+0000
2023-04-11T09:31+0000
2023-04-11T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويخطط النواب في مجلس الدوما خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى التقرير النهائي حول نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.وقالت النائبة "التقرير سينشر وسيرسل إلى رئيس البلاد وهو يتألف من 207 صفحات، وهناك خطط لإرسال هذه المعلومات للجميع"، مضيفة "إلى دول العالم والبرلمانات حتى يتمكن زملاؤنا من فهم حقيقة التهديد الموجود في العالم".وتأسست اللجنة البرلمانية للمختبرات البيولوجية في 23 مارس/ آذار 2022 ويرأسها الرئيسان المشاركان إيرينا ياروفايا ونائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الدفاع-الروسية-واشنطن-تبحث-عن-المشاركين-في-البرنامج-البيولوجي-لمنع-تسرب-المعلومات--1075653883.html
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روسيا
روسيا تعتزم إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية إلى جميع دول العالم
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أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى جميع برلمانات ودول العالم.
ويخطط النواب في مجلس الدوما خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى التقرير النهائي حول نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.
وقالت النائبة "التقرير سينشر وسيرسل إلى رئيس البلاد وهو يتألف من 207 صفحات، وهناك خطط لإرسال هذه المعلومات للجميع"، مضيفة "إلى دول العالم والبرلمانات حتى يتمكن زملاؤنا من فهم حقيقة التهديد الموجود في العالم".
وتأسست اللجنة البرلمانية للمختبرات البيولوجية في 23 مارس/ آذار 2022 ويرأسها الرئيسان المشاركان إيرينا ياروفايا ونائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف.