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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/روسيا-تعتزم-إرسال-تقرير-لجنة-المختبرات-البيولوجية-إلى-جميع-دول-العالم-1075771048.html
روسيا تعتزم إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية إلى جميع دول العالم
روسيا تعتزم إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية إلى جميع دول العالم
أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T09:31+0000
2023-04-11T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويخطط النواب في مجلس الدوما خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى التقرير النهائي حول نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.وقالت النائبة "التقرير سينشر وسيرسل إلى رئيس البلاد وهو يتألف من 207 صفحات، وهناك خطط لإرسال هذه المعلومات للجميع"، مضيفة "إلى دول العالم والبرلمانات حتى يتمكن زملاؤنا من فهم حقيقة التهديد الموجود في العالم".وتأسست اللجنة البرلمانية للمختبرات البيولوجية في 23 مارس/ آذار 2022 ويرأسها الرئيسان المشاركان إيرينا ياروفايا ونائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الدفاع-الروسية-واشنطن-تبحث-عن-المشاركين-في-البرنامج-البيولوجي-لمنع-تسرب-المعلومات--1075653883.html
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روسيا تعتزم إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية إلى جميع دول العالم

09:31 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Maksim Blinovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى جميع برلمانات ودول العالم.
ويخطط النواب في مجلس الدوما خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى التقرير النهائي حول نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.
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وقالت النائبة "التقرير سينشر وسيرسل إلى رئيس البلاد وهو يتألف من 207 صفحات، وهناك خطط لإرسال هذه المعلومات للجميع"، مضيفة "إلى دول العالم والبرلمانات حتى يتمكن زملاؤنا من فهم حقيقة التهديد الموجود في العالم".
وتأسست اللجنة البرلمانية للمختبرات البيولوجية في 23 مارس/ آذار 2022 ويرأسها الرئيسان المشاركان إيرينا ياروفايا ونائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف.
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