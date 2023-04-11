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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-لمحاولة-عبور-نهر-دنيبر-1075759944.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لمحاولة عبور نهر دنيبر
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لمحاولة عبور نهر دنيبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية تستعد لعبور نهر دنيبر في المقاطعة، لكن جميع محاولاتها محكوم عليها بالفشل. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T05:12+0000
2023-04-11T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سالدو بهذا الصدد لوكالة "سبوتنيك": "على الضفة اليمنى لنهر دنيبر تقوم وحدات العدو بالمناورة وتغيير المواقع وإنشاء مواقع زائفة ويتم نقل القوى العاملة والمعدات، ويتم تجميع الزوارق المائية".وأضاف قائلا: "هناك علامات على الاستعداد لمحاولة عبور نهر الدنيبر وإخفاء هذه الخطوات من قبل كييف لكن الجيش الروسي يراقب ويرصد ما يتحضر".في الوقت نفسه، أعرب سالدو عن ثقته في أن "العدو لن يكون لديه قوات كافية لعبور ناجح لنهر دنيبر"، مشددا على أن "هذا يتعلق أولا بالمعدات والأسلحة والذخائر ووسائل الدعم"، مضيفا "لقد اصطدموا بصعوبات والمحاولات محكوم عليها بالفشل".
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-هاوتزر-أوكرانية-بالقرب-من-خيرسون-1075733015.html
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روسيا

سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لمحاولة عبور نهر دنيبر

05:12 GMT 11.04.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية تستعد لعبور نهر دنيبر في المقاطعة، لكن جميع محاولاتها محكوم عليها بالفشل.
وقال سالدو بهذا الصدد لوكالة "سبوتنيك": "على الضفة اليمنى لنهر دنيبر تقوم وحدات العدو بالمناورة وتغيير المواقع وإنشاء مواقع زائفة ويتم نقل القوى العاملة والمعدات، ويتم تجميع الزوارق المائية".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون
أمس, 09:53 GMT
وأضاف قائلا: "هناك علامات على الاستعداد لمحاولة عبور نهر الدنيبر وإخفاء هذه الخطوات من قبل كييف لكن الجيش الروسي يراقب ويرصد ما يتحضر".
في الوقت نفسه، أعرب سالدو عن ثقته في أن "العدو لن يكون لديه قوات كافية لعبور ناجح لنهر دنيبر"، مشددا على أن "هذا يتعلق أولا بالمعدات والأسلحة والذخائر ووسائل الدعم"، مضيفا "لقد اصطدموا بصعوبات والمحاولات محكوم عليها بالفشل".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:50 GMT
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