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https://sputnikarabic.ae/20230411/صيد-التمساح-الوحش-كارزيلا-بعد-بحث-مضن-فيديو--1075799386.html
صيد التمساح الوحش "كارزيلا" بعد بحث مضن... فيديو
صيد التمساح الوحش "كارزيلا" بعد بحث مضن... فيديو
تمكنت مصورة أمريكية للحياة البرية من التقاط صور لأضخم تمساح في في ولاية فلوريدا، بعد رحلة استمرت عدة أشهر. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T15:07+0000
2023-04-11T15:07+0000
نادي الفيديو
تمساح
ولاية فلوريدا
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وظهر التمساح "Croczilla" في مستنقع بمتنزه إيفرغليدز الوطني في فلوريدا، والذي يبلغ طوله 14 قدما، فيما يقترب وزنه من 2000 رطل.وقالت المصورة: "على الرغم من أن التماسيح موطنها أمريكا، فإن هذا التمساح الذي يبلغ طوله 14 قدما هو الأكبر والذي يتم العثور عليه في البرية".
ولاية فلوريدا
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نادي الفيديو, تمساح, ولاية فلوريدا
نادي الفيديو, تمساح, ولاية فلوريدا

صيد التمساح الوحش "كارزيلا" بعد بحث مضن... فيديو

15:07 GMT 11.04.2023
© Photo / pixabay/RenoBerangerرأس تمساح يظهر من أسفل المياه
رأس تمساح يظهر من أسفل المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Photo / pixabay/RenoBeranger
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تمكنت مصورة أمريكية للحياة البرية من التقاط صور لأضخم تمساح في في ولاية فلوريدا، بعد رحلة استمرت عدة أشهر.
وظهر التمساح "Croczilla" في مستنقع بمتنزه إيفرغليدز الوطني في فلوريدا، والذي يبلغ طوله 14 قدما، فيما يقترب وزنه من 2000 رطل.
وقالت المصورة: "على الرغم من أن التماسيح موطنها أمريكا، فإن هذا التمساح الذي يبلغ طوله 14 قدما هو الأكبر والذي يتم العثور عليه في البرية".
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