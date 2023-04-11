عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230411/علماء-يكتشفون-طريقة-لمراقبة-حالة-الرياضيين-عن-طريق-اللعاب-1075787159.html
علماء يكتشفون طريقة لمراقبة حالة الرياضيين عن طريق اللعاب
علماء يكتشفون طريقة لمراقبة حالة الرياضيين عن طريق اللعاب
طور علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية، طريقة لاختبار اللعاب الحيوي، والتي في رأيهم، ستساعد في تحديد حالة جسم الرياضي بشكل أسرع أثناء التدريب. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T14:34+0000
2023-04-11T14:34+0000
مجتمع
رياضة
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102986/01/1029860119_0:58:1921:1138_1920x0_80_0_0_95a3d18f17e2029c9faec1392651a5de.jpg
وبحسب الدراسة المنشورة في المجلة "Sensors" العلمية، أثناء ممارسة الرياضة، يتغير مستوى اللاكتات في جسم الإنسان، وهي أحد مشتقات "حمض اللاكتيك"، ينتج بشكل مكثف في العضلات أثناء النشاط البدني.قالت غالينا غوكوفا، الباحثة في مختبر التلألؤ الحيوي في جامعة سيبيريا الفيدرالية، إن "الطرق غير الجراحية، أي غير المرتبطة باختراق الجسم، يمكن أن تحدث ثورة في مراقبة النتائج الرياضية".وفقًا لغوكوفا، يمكن تطوير أحد هذه الأنظمة التحليلية عن طريق قياس التلألؤ البيلوجي ومستوى توهج الإنزيمات البكتيرية في وجود عينات من اللعاب قبل وأثناء النشاط البدني.وأجرى علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية، تجارب بمشاركة رياضيي التزلج وجدوا أنه يمكن استخدام نظام إنزيم اللاكتات الحيوية للمراقبة غير الجراحية.في المستقبل، يخطط العلماء لإنشاء جهاز استشعار حيوي سهل الاستخدام وبرنامج له يعتمد على المنهجية المطورة، ومن وجهة نظرهم، يمكن أن تصبح أداة تحليلية شائعة للطب الرياضي.
https://sputnikarabic.ae/20230411/صندوق-النقد-الدولي-يحسن-توقعاته-لنمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-إلى-07--في2023-1075783601.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102986/01/1029860119_72:0:1779:1280_1920x0_80_0_0_d61c8f974c3dc4be23f88a21e1dc28a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, علوم
رياضة, علوم

علماء يكتشفون طريقة لمراقبة حالة الرياضيين عن طريق اللعاب

14:34 GMT 11.04.2023
© Photo / CC / أسنان
أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Photo / CC /
تابعنا عبرTelegram
طور علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية، طريقة لاختبار اللعاب الحيوي، والتي في رأيهم، ستساعد في تحديد حالة جسم الرياضي بشكل أسرع أثناء التدريب.
وبحسب الدراسة المنشورة في المجلة "Sensors" العلمية، أثناء ممارسة الرياضة، يتغير مستوى اللاكتات في جسم الإنسان، وهي أحد مشتقات "حمض اللاكتيك"، ينتج بشكل مكثف في العضلات أثناء النشاط البدني.

يقول العلماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية، إن "أخذ الدم للتحليل أثناء التمرين أمر غير مريح ويؤدي إلى إجهاد الجسم". ولمراقبة حالة جسم الرياضي أثناء التدريب، يقوم أخصائيو الطب الرياضي بقياس مستوى اللاكتات في دمه، واقترحوا مراقبة عملية التدريب من خلال تحليل اللعاب.

صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى 0.7 % في2023
13:30 GMT
قالت غالينا غوكوفا، الباحثة في مختبر التلألؤ الحيوي في جامعة سيبيريا الفيدرالية، إن "الطرق غير الجراحية، أي غير المرتبطة باختراق الجسم، يمكن أن تحدث ثورة في مراقبة النتائج الرياضية".

وأَضافت غوكوفا: لتشخيص حالة جسم الرياضي أثناء عملية التدريب، يمكن استخدام اللعاب، وقد تبين سابقا أن محتوى اللاكتات في الدم واللعاب له علاقة جيدة، لذلك، حددنا مهمة تطوير أنظمة تحليلية يمكنها بسهولة وبسرعة تحديد محتوى اللاكتات في اللعاب".

وفقًا لغوكوفا، يمكن تطوير أحد هذه الأنظمة التحليلية عن طريق قياس التلألؤ البيلوجي ومستوى توهج الإنزيمات البكتيرية في وجود عينات من اللعاب قبل وأثناء النشاط البدني.
وأجرى علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية، تجارب بمشاركة رياضيي التزلج وجدوا أنه يمكن استخدام نظام إنزيم اللاكتات الحيوية للمراقبة غير الجراحية.

وأوضحت غوكوفا: ليست هناك حاجة إلى مهارات خاصة لقياس تركيز اللاكتات في عينات اللعاب، ويتلقى الرياضي تقريرا حول حالته في غضون دقيقتين، بينما يستغرق تحليل الأساليب المماثلة 10 دقائق أو أكثر.

في المستقبل، يخطط العلماء لإنشاء جهاز استشعار حيوي سهل الاستخدام وبرنامج له يعتمد على المنهجية المطورة، ومن وجهة نظرهم، يمكن أن تصبح أداة تحليلية شائعة للطب الرياضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала