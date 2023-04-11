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https://sputnikarabic.ae/20230411/فيل-تعلم-من-الحراس-طريقة-تقشير-الموز-فيديو-1075780763.html
فيل تعلم من الحراس طريقة تقشير الموز... فيديو
فيل تعلم من الحراس طريقة تقشير الموز... فيديو
على عكس بقية الفيلة، التي تلتقط الموز بجذعها وتضع كل شيء في أفواهها، تفننت فيلة في حديقة حيوان في برلين بتقشير الموزة وأكل اللب فقط. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T12:59+0000
2023-04-11T12:59+0000
نادي الفيديو
فيل
تقشير
فواكه
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تكشف اللقطات المذهلة كيف تعصر بانغ فا الموزة لتكسير قمتها، وتهز محتوياتها وتتخلص من القشرة وتلتقط اللب الناعم وتضعه في فمها.نظرًا لأن "بانغ فا" تعيش بمفردها، يعتقد العلماء أنها على الأرجح تعلمت هذه التقنية من خلال مشاهدة حراس الحديقة لها وهم يقشرون الموز بأنفسهم.وقال الدكتور مايكل بريخت، من جامعة برلين: "اكتشفنا سلوكا فريدا للغاية"، مضيفا "ما يجعل تقشير الموز لدى "بانغ فا" فريدا للغاية هو مزيج من العوامل - المهارة والسرعة والفردية والأصل البشري المفترض- بدلاً من عنصر سلوكي واحد."
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نادي الفيديو, فيل, تقشير, فواكه
نادي الفيديو, فيل, تقشير, فواكه

فيل تعلم من الحراس طريقة تقشير الموز... فيديو

12:59 GMT 11.04.2023
© Photo / ar.wikipediaفيل
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Photo / ar.wikipedia
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على عكس بقية الفيلة، التي تلتقط الموز بجذعها وتضع كل شيء في أفواهها، تفننت فيلة في حديقة حيوان في برلين بتقشير الموزة وأكل اللب فقط.
تكشف اللقطات المذهلة كيف تعصر بانغ فا الموزة لتكسير قمتها، وتهز محتوياتها وتتخلص من القشرة وتلتقط اللب الناعم وتضعه في فمها.
نظرًا لأن "بانغ فا" تعيش بمفردها، يعتقد العلماء أنها على الأرجح تعلمت هذه التقنية من خلال مشاهدة حراس الحديقة لها وهم يقشرون الموز بأنفسهم.
وقال الدكتور مايكل بريخت، من جامعة برلين: "اكتشفنا سلوكا فريدا للغاية"، مضيفا "ما يجعل تقشير الموز لدى "بانغ فا" فريدا للغاية هو مزيج من العوامل - المهارة والسرعة والفردية والأصل البشري المفترض- بدلاً من عنصر سلوكي واحد."
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