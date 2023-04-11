https://sputnikarabic.ae/20230411/قائد-القوات-الروسية-في-سوريا-يحتفل-مع-أيتام-اللاذقية-ويقدم-لهم-الألعاب-1075800459.html

قائد القوات الروسية في سوريا يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم الألعاب

قائد القوات الروسية في سوريا يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم الألعاب

بابتسامات عريضة، استقبل أطفال (دار رعاية الأيتام) في محافظة اللاذقية، قائد تجميع القوات الروسية العاملة في سوريا، العماد أول اندريه نيكولايفيتش سيرديوكوف. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T15:27+0000

2023-04-11T15:27+0000

2023-04-11T15:27+0000

القوات الروسية

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اللاذقية

الجيش الروسي

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وخلال زيارته التي قام بها إلى الدار التابع لجمعية المساعي الخيرية صباح اليوم، قدم العماد أول سيرديوكوف سللاً غذائية وألعاباً وهدايا للأطفال الأيتام من قاطني الدار.وأعرب العماد أول سيرديوكوف في كلمة له خلال الفعالية عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم، وأشاد بجهود القائمين على الدار وحرصهم على تنشئة الأطفال على القيم الإنسانية النبيلة.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" أن أطفال الدار استقبلوا الوفد الروسي بأجواء احتفالية، وقدموا فقرات غنائية من الفلكور السوري، ورحبوا بقائد تجميع القوات الروسية والوفد باللغة الروسية التي يتقنها بعضهم، وسط أجواء من الفرح والبهجة التي خيّمت على الجميع.وأعرب عدد من الأطفال لـ "سبوتنيك" عن سعادتهم الكبيرة بالزيارة التي قام بها الوفد الروسي، وتقديمه الهدايا والحلويات لهم التي أدخلت للبهجة إلى نفوسهم، والتي عبروا عنها من خلال الأغاني والرقصات التي استقبلوا بها الوفد..بدوره، قال رئيس مركز التنسيق الروسي اللواء إيغور نيكولايفيتش أسمولي في تصريح ل"سبوتنيك" إن تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السورية، وزيارة دار الأيتام، اليوم، هي واحدة من المهام التي تنفذها القوات الروسية العاملة في الجمهورية العربية السورية.وأشار أسمولي إلى أن الهدف من وراء هذه الزيارة هو تقديم الهدايا للأطفال الأيتام الذين فقد الكثير منهم ذويهم جراء الحرب على سوريا والاطلاع على ظروفهم المعيشية ومعرفة احتياجاتهم، مؤكداً استمرار قيادة تجميع القوات الروسية بتقديم المساعدات والهدايا للأطفال الأيتام وتقديم العون لهم بما يسهم في تأمين حياة أفضل.ثم قدّم رئيس جمعية المساعي الخيرية فواز دالي درع الصداقة السورية الروسية للعماد أول سيرديوكوف، تعبيراً عن عمق الصداقة بين البلدين، وامتنانه للمبادرة الطيبة التي قام بها بزيارته لدار الأيتام.وأعرب رئيس جمعية المساعي الخيرية في تصريح لـ "سبوتنيك" عن شكره للأصدقاء الروس على مبادرتهم الطيبة التي أدخلت الفرح إلى نفوس الأطفال الأيتام الذين رحب عدد منهم ممن يتقنون اللغة الروسية بقائد القوات الروسية والوفد المرافق له.ولفت دالي إلى أن الأطفال كانوا بحاجة لمثل هذه الزيارة التي تمنحهم السعادة، وقد كان الأطفال مستعدين لذلك، وقد استقبلوا الوفد الروسي بأجواء احتفالية، وقدّموا فقرات غنائية من الفلكور السوري.وأكد دالي أن هذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها الأصدقاء الروس لدارالأيتام، وإنما سبقتها زيارات تم خلالها تقديم هدايا وألعاب للأطفال، مشيراً إلى أنه في حزيران القادم سيتوجه أطفال من دار الأيتام إلى روسيا للقيام بمعسكر ترفيهي، والعمل جارٍ على تجهيز الأطفال لهذه الزيارة.

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القوات الروسية, أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, الجيش الروسي