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https://sputnikarabic.ae/20230411/قاديروف-يعلن-عن-تصفية-عضو-في-مجموعة-المتمردين-شمالي-الشيشان-1075808075.html
قاديروف يعلن عن تصفية عضو في مجموعة المتمردين شمالي الشيشان
قاديروف يعلن عن تصفية عضو في مجموعة المتمردين شمالي الشيشان
قامت قوات الشرطة ووحدة التدخل السريع وجهاز الأمن الفيدرالي الشيشاني، الثلاثاء، بعملية خاصة لتصفية عضو في مجموعة المتمردين في قرية غفاردنسكي في منطقة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T23:41+0000
2023-04-11T23:41+0000
رمضان قاديروف
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قامت قوات الشرطة ووحدة التدخل السريع وجهاز الأمن الفيدرالي الشيشاني، الثلاثاء، بعملية خاصة لتصفية عضو في مجموعة المتمردين في قرية غفاردنسكي في منطقة نادتيريتشني شمال الشيشان.وأعلن رئيس الجمهورية رمضان قاديروف في قناته على تلغرام: "في هذه الليلة في غفاردنسكي في منطقة نادتيريتشني في الجمهورية، نفذ موظفو الوحدة الخاصة للشرطة باسم بطل روسيا البطل الوطني أحمد قاديروف، ووحدة الشرطة الخاصة لوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان ووحدة الشرطة الخاصة "أحمد-جروزني" لإدارة الحرس الوطني الروسي في جمهورية الشيشان، بالاشتراك مع موظفي الخدمة الفدرالية الأمنية الروسية ومكتب الأمن الفدرالي في جمهورية الشيشان، قاموا بعملية خاصة ناجحة لتصفية عضو في مجموعة المتمردين".وفقًا لما أوضحه قاديروف، فإن المشتبه به كان عضوًا مسلحًا في تنظيم غير قانوني قدم إلى الشيشان من إقليم آخر.واتخذت السلطات قراراً بتنفيذ عملية خاصة ليلاً. وقدمت القوات الأمنية عرضًا للمشتبه به بالاستسلام، ولكنه حاول الهروب وأصيب عند اعتقاله. تم التعرف على هوية المشتبه به.كما نفى رئيس الشيشان أي معلومات حول "اشتباك عنيف"، موضحًا أنها "عملية خاصة عادية للقضاء على مجرم".
جمهورية الشيشان
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رمضان قاديروف, جمهورية الشيشان, الرئيس الشيشاني, أخبار الرئيس الشيشاني, العالم, أخبار العالم الآن
رمضان قاديروف, جمهورية الشيشان, الرئيس الشيشاني, أخبار الرئيس الشيشاني, العالم, أخبار العالم الآن

قاديروف يعلن عن تصفية عضو في مجموعة المتمردين شمالي الشيشان

23:41 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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قامت قوات الشرطة ووحدة التدخل السريع وجهاز الأمن الفيدرالي الشيشاني، الثلاثاء، بعملية خاصة لتصفية عضو في مجموعة المتمردين في قرية غفاردنسكي في منطقة نادتيريتشني شمال الشيشان.
وأعلن رئيس الجمهورية رمضان قاديروف في قناته على تلغرام: "في هذه الليلة في غفاردنسكي في منطقة نادتيريتشني في الجمهورية، نفذ موظفو الوحدة الخاصة للشرطة باسم بطل روسيا البطل الوطني أحمد قاديروف، ووحدة الشرطة الخاصة لوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان ووحدة الشرطة الخاصة "أحمد-جروزني" لإدارة الحرس الوطني الروسي في جمهورية الشيشان، بالاشتراك مع موظفي الخدمة الفدرالية الأمنية الروسية ومكتب الأمن الفدرالي في جمهورية الشيشان، قاموا بعملية خاصة ناجحة لتصفية عضو في مجموعة المتمردين".
وفقًا لما أوضحه قاديروف، فإن المشتبه به كان عضوًا مسلحًا في تنظيم غير قانوني قدم إلى الشيشان من إقليم آخر.
واتخذت السلطات قراراً بتنفيذ عملية خاصة ليلاً. وقدمت القوات الأمنية عرضًا للمشتبه به بالاستسلام، ولكنه حاول الهروب وأصيب عند اعتقاله. تم التعرف على هوية المشتبه به.
كما نفى رئيس الشيشان أي معلومات حول "اشتباك عنيف"، موضحًا أنها "عملية خاصة عادية للقضاء على مجرم".
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