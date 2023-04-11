https://sputnikarabic.ae/20230411/وزير-الخارجية-اللبناني-يبحث-مع-السفير-الروسي-قضايا-المنطقة-1075784192.html
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير الروسي قضايا المنطقة
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير الروسي قضايا المنطقة
بحث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، قضايا المنطقة، كما تطرق البحث إلى عودة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T13:43+0000
2023-04-11T13:43+0000
2023-04-11T13:43+0000
العالم العربي
لقاء
وزير الخارجية اللبناني
السفارة الروسية في لبنان
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بيروت- سبوتنيك. وجاء في إفادة الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، في هذا الصدد: "بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بوحبيب، مع سفير روسيا لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، قضايا المنطقة، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية".وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وروسيا في العام 1944، وقبل ذلك في عام 1943 كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال لبنان، وبذل الجهود من أجل انسحاب القوات الإنجليزية - الفرنسية من لبنان.واستخدم الاتحاد السوفيتي في العام 1946، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة حق الفيتو (النقض) دفاعًا عن استقلال لبنان وسوريا.وافتتحت السفارة السوفيتية عام 1956، في المبنى القديم في بيروت والذي كانت تشغله البعثات الدينية الروسية في السابق.وكانت روسيا الاتحادية، وقبلها الاتحاد السوفيتي أيضًا، تتخذ على مدى عقود، ولا تزال موقفًا مؤيدًا للحفاظ على وحدة أراضي لبنان واستقلاله. وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 1991، أعلن لبنان اعترافه بروسيا الاتحادية كوريثة للاتحاد السوفيتي.وتسلم ألكسندر روداكوف، مهامه كسفير لروسيا الاتحادية في لبنان، خلفاً للسفير ألكسندر زاسبيكين، في العام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20230312/مهرجان-الثقافة-الروسية-في-بيروت-موالفة-حضارية-وثقافية-بين-الشعبين-اللبناني-والروسي-1074634001.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لقاء, وزير الخارجية اللبناني, السفارة الروسية في لبنان
العالم العربي, لقاء, وزير الخارجية اللبناني, السفارة الروسية في لبنان
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير الروسي قضايا المنطقة
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، قضايا المنطقة، كما تطرق البحث إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
بيروت- سبوتنيك. وجاء في إفادة الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، في هذا الصدد: "بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بوحبيب، مع سفير روسيا لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، قضايا المنطقة، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية".
كما تطرق البحث، بحسب الوكالة، إلى التنسيق بين البلدين في المنظمات الدولية، وترؤس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لجلسة مجلس الأمن المخصصة للشرق الأوسط، في 25 من الشهر الجاري.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وروسيا في العام 1944، وقبل ذلك في عام 1943 كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال لبنان، وبذل الجهود من أجل انسحاب القوات الإنجليزية - الفرنسية من لبنان.
واستخدم الاتحاد السوفيتي في العام 1946، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة حق الفيتو (النقض) دفاعًا عن استقلال لبنان وسوريا.
وافتتحت السفارة السوفيتية عام 1956، في المبنى القديم في بيروت والذي كانت تشغله البعثات الدينية الروسية في السابق.
وكانت روسيا الاتحادية، وقبلها الاتحاد السوفيتي أيضًا، تتخذ على مدى عقود، ولا تزال موقفًا مؤيدًا للحفاظ على وحدة أراضي لبنان واستقلاله. وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 1991، أعلن لبنان اعترافه بروسيا الاتحادية كوريثة للاتحاد السوفيتي.
وتسلم ألكسندر روداكوف، مهامه كسفير لروسيا الاتحادية في لبنان، خلفاً للسفير ألكسندر زاسبيكين، في العام 2020.