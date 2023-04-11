https://sputnikarabic.ae/20230411/وزير-الخارجية-اللبناني-يبحث-مع-السفير-الروسي-قضايا-المنطقة-1075784192.html

وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير الروسي قضايا المنطقة

وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير الروسي قضايا المنطقة

بحث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، قضايا المنطقة، كما تطرق البحث إلى عودة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T13:43+0000

2023-04-11T13:43+0000

2023-04-11T13:43+0000

العالم العربي

لقاء

وزير الخارجية اللبناني

السفارة الروسية في لبنان

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بيروت- سبوتنيك. وجاء في إفادة الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، في هذا الصدد: "بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بوحبيب، مع سفير روسيا لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، قضايا المنطقة، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية".وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وروسيا في العام 1944، وقبل ذلك في عام 1943 كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال لبنان، وبذل الجهود من أجل انسحاب القوات الإنجليزية - الفرنسية من لبنان.واستخدم الاتحاد السوفيتي في العام 1946، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة حق الفيتو (النقض) دفاعًا عن استقلال لبنان وسوريا.وافتتحت السفارة السوفيتية عام 1956، في المبنى القديم في بيروت والذي كانت تشغله البعثات الدينية الروسية في السابق.وكانت روسيا الاتحادية، وقبلها الاتحاد السوفيتي أيضًا، تتخذ على مدى عقود، ولا تزال موقفًا مؤيدًا للحفاظ على وحدة أراضي لبنان واستقلاله. وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 1991، أعلن لبنان اعترافه بروسيا الاتحادية كوريثة للاتحاد السوفيتي.وتسلم ألكسندر روداكوف، مهامه كسفير لروسيا الاتحادية في لبنان، خلفاً للسفير ألكسندر زاسبيكين، في العام 2020.

https://sputnikarabic.ae/20230312/مهرجان-الثقافة-الروسية-في-بيروت-موالفة-حضارية-وثقافية-بين-الشعبين-اللبناني-والروسي-1074634001.html

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العالم العربي, لقاء, وزير الخارجية اللبناني, السفارة الروسية في لبنان