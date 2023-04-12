https://sputnikarabic.ae/20230412/أجنحة-الشام-السورية-تنفي-مشاركتها-في-تهريب-مهاجرين-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1075829456.html
"أجنحة الشام" السورية تنفي مشاركتها في تهريب مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي
"أجنحة الشام" السورية تنفي مشاركتها في تهريب مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي
نفت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، في بيان حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، المزاعم التي تحدثت عن مشاركتها في نقل مهاجرين من بنغلاديش إلى الاتحاد الأوروبي عبر... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T14:41+0000
2023-04-12T14:41+0000
2023-04-12T14:47+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان الشركة لوكالة "سبوتنيك"، إن "أجنحة الشام للطيران أساسا لا تشغل رحلات بين بنغلادش ودمشق"، مؤكدة أن "الجنسيات البنغلادشية يمنع دخولها إلى سوريا أيضاً".ونوه البيان إلى أن "المزاعم تؤكد حرص بعض دول أوروبا على إبقاء العقوبات على الشركة وهي شركة وطنية خاصة".وزعمت صحيفة "مالطا توداي" أن شركة "أجنحة الشام" السورية تقوم "بتهريب المئات من المهاجرين القادمين من بنغلاديش على متن رحلات جوية متوجهة إلى ليبيا حتى يركبوا البحر من هناك ويسافروا إلى أوروبا".وأشارت الصحيفة إلى أن حادث غرق أحد القوارب الذي ينقل مهاجرين قبل أيام دفع وزير الداخلية المالطية لطرح المشكلة أمام البرلمان، وجاء في الصحيفة "تحدث الوزير عن رحلات جوية لشركة أجنحة الشام من دون أن يدلي بتفاصيل كثيرة".وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج شركة الطيران السورية "أجنحة الشام" في ما يسمة "القائمة السوداء" بين ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويوليو / تموز 2022 لدورها المزعوم في طريق الهجرة عبر بيلاروسيا إلى حدود بولندا وليتوانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230412/إيران-تنفي-تقارير-استخدام-رحلات-الإغاثة-بعد-زلزال-سوريا-لنقل-أسلحة-إلى-دمشق-1075826193.html
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العالم العربي
"أجنحة الشام" السورية تنفي مشاركتها في تهريب مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي
14:41 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 14:47 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
حصري
نفت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، في بيان حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، المزاعم التي تحدثت عن مشاركتها في نقل مهاجرين من بنغلاديش إلى الاتحاد الأوروبي عبر ليبيا.
وجاء في بيان الشركة لوكالة "سبوتنيك"، إن "أجنحة الشام للطيران أساسا لا تشغل رحلات بين بنغلادش ودمشق"، مؤكدة أن "الجنسيات البنغلادشية يمنع دخولها إلى سوريا أيضاً".
وشدد البيان على أن "أجنحة الشام للطيران تسير رحلات من دمشق إلى بنغازي أسوة بأي رحلات أخرى تشغلها الشركة، مثل موسكو ويرفان والشارقة وأبو ظبي ومسقط والكويت وبغداد وبيروت، وجميع من يتم نقلهم هم مسافرين سوريين يحملون إقامات في ليبيا أو فيزا نظامية علماً أن هناك جالية سورية كبيرة في ليبيا معظمهم يعمل بالتجارة والصناعة وأعمال البناء وغيرها".
ونوه البيان إلى أن "المزاعم تؤكد حرص بعض دول أوروبا على إبقاء العقوبات على الشركة وهي شركة وطنية خاصة
".
وتابع البيان: "الشركة سبق وقدمت وثائق رسمية لمنظمة الأمم المتحدة عن تشغيل رحلات تجارية وشحن مساعدات طبية وغذائية وشحن لصالح المنظمة إلى بنغازي فكيف بالشركة تقوم بمخالفة قوانين وهي تعمل لصالح منظمات دولية".
وزعمت صحيفة "مالطا توداي" أن شركة "أجنحة الشام" السورية تقوم "بتهريب المئات من المهاجرين القادمين من بنغلاديش على متن رحلات جوية متوجهة إلى ليبيا حتى يركبوا البحر من هناك ويسافروا إلى أوروبا".
وأشارت الصحيفة إلى
أن حادث غرق أحد القوارب الذي ينقل مهاجرين قبل أيام دفع وزير الداخلية المالطية لطرح المشكلة أمام البرلمان، وجاء في الصحيفة "تحدث الوزير عن رحلات جوية لشركة أجنحة الشام من دون أن يدلي بتفاصيل كثيرة".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج شركة الطيران السورية "أجنحة الشام" في ما يسمة "القائمة السوداء" بين ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويوليو / تموز 2022 لدورها المزعوم في طريق الهجرة عبر بيلاروسيا إلى حدود بولندا وليتوانيا.