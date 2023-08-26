https://sputnikarabic.ae/20230826/ريابكوف-لا-مؤشرات-على-تعطل-إصدار-التأشيرات-الأمريكية-لوفد-روسيا-إلى-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1080428553.html
ريابكوف: لا مؤشرات على تعطيل إصدار التأشيرات الأمريكية لوفد روسيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
ريابكوف: لا مؤشرات على تعطيل إصدار التأشيرات الأمريكية لوفد روسيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن موسكو مستعدة لأي تطورات بشأن مسألة إصدار التأشيرات الأمريكية لأعضاء الوفد الروسي والصحفيين... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T05:48+0000
2023-08-26T05:48+0000
2023-08-26T05:51+0000
روسيا
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وقال ريابكوف في تصريح لـ"سبوتنيك ": "حتى الآن، لا أرى أي مؤشرات على حدوث أي نوع من العراقيل، ونحن نواصل العمل الجاد. لقد تم تقديم الوثائق إلى السفارة الأمريكية، وأعتقد أنه عندما يتبقى وقت أقل قبل الحدث، فإننا سوف نعلن المعلومات التي ستكون متوفرة في ذلك الوقت".وأضاف ريابكوف: "أؤكد على ما قيل من قبل، وهو أن العمل الوثيق مع الأمريكيين جاري بشأن هذه القضايا"، منوهًا بأن "سلوك الأمريكيين لا يمكن التنبؤ به، لذلك نحن مستعدون لأي تطور".وتابع: "إننا ندعو زملاءنا الأمريكيين إلى الوفاء بالتزاماتهم كدولة يقع مقر الأمم المتحدة على أراضيها. وهذا ينطبق تمامًا على الحاجة إلى إصدار تأشيرات للصحفيين الذين يتم إرسالهم إلى هناك لتغطية هذا الحدث الدولي المهم".
https://sputnikarabic.ae/20230630/ريابكوف-مفاوضات-الحد-من-الأسلحة-التقليدية-ممكنة-بعد-تخلي-الغرب-عن-سياسته-المعادية-لروسيا-1078608117.html
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روسيا
ريابكوف: لا مؤشرات على تعطيل إصدار التأشيرات الأمريكية لوفد روسيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
05:48 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 05:51 GMT 26.08.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن موسكو مستعدة لأي تطورات بشأن مسألة إصدار التأشيرات الأمريكية لأعضاء الوفد الروسي والصحفيين للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على حدوث أي تعطيل في هذا الموضوع.
وقال ريابكوف في تصريح لـ"سبوتنيك ": "حتى الآن، لا أرى أي مؤشرات على حدوث أي نوع من العراقيل، ونحن نواصل العمل الجاد. لقد تم تقديم الوثائق إلى السفارة الأمريكية، وأعتقد أنه عندما يتبقى وقت أقل قبل الحدث، فإننا سوف نعلن المعلومات التي ستكون متوفرة في ذلك الوقت".
وأضاف ريابكوف: "أؤكد على ما قيل من قبل، وهو أن العمل الوثيق مع الأمريكيين جاري بشأن هذه القضايا"، منوهًا بأن "سلوك الأمريكيين لا يمكن التنبؤ به، لذلك نحن مستعدون لأي تطور".
وتابع: "إننا ندعو زملاءنا الأمريكيين إلى الوفاء بالتزاماتهم كدولة يقع مقر الأمم المتحدة على أراضيها. وهذا ينطبق تمامًا على الحاجة إلى إصدار تأشيرات للصحفيين الذين يتم إرسالهم إلى هناك لتغطية هذا الحدث الدولي المهم".