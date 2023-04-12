https://sputnikarabic.ae/20230412/أنصار-الله-حضور-الوفد-السعودي-إلى-صنعاء-خطوة-شجاعة-وعليه-الاعتراف-بـالعدوان-1075824116.html

"أنصار الله": حضور الوفد السعودي إلى صنعاء خطوة شجاعة وعليه الاعتراف بـ"العدوان"

"أنصار الله": حضور الوفد السعودي إلى صنعاء خطوة شجاعة وعليه الاعتراف بـ"العدوان"

استنكرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "تقمص الوفد السعودي دور الوسيط"، مشيرة إلى أنها اعتبرت حضور الوفد السعودي إلى صنعاء خطوة شجاعة وعليه الاعتراف بالعدوان. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T11:59+0000

2023-04-12T11:59+0000

2023-04-12T12:09+0000

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وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اليمني، الفريق جلال الرويشان، التابع لأنصار الله، في تصريح لقناة المسيرة، إنه "كان يفترض أن تستغل دول العدوان فرصة فتح صنعاء لبابها للتباحث في مسألة السلام"، مثنيا على دور الوساطة العمانية.وأكد الفريق الرويشان، أن "شروط صنعاء للسلام واضحة ولا تحتاج لحوارات مكوكية، وتتلخص في حقوق عادلة ومشروعة، كما أنها استحقاقات إنسانية".ولفت إلى أن "القانون الدولي يمنع التدخل في شؤون الدول، وأن على دول العدوان إدراك أن السلام لن يتحقق إلا بوقف العدوان ورفع الحصار"، مشددا على أن "التفاوض لوقف العدوان ورفع الحصار مسائل لابد أن تناقش مع دول العدوان، وأن الحل السياسي في اليمن يخص اليمنيين وحدهم".وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الاثنين الماضي، أن "لقاءه بمسؤولين من جماعة "أنصار الله" اليمنية، بحضور وفد من سلطنة عمان، في العاصمة صنعاء، هدفه تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار".وقال السفير السعودي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعمًا للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة".وأوضح آل جابر، أن هدف زيارته "تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".وعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان، الأحد الماضي، مباحثات مع قيادات في جماعة "أنصار الله" في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.وتأتي زيارة الوفدين العماني والسعودي إلى صنعاء، بعد إعلان "أنصار الله" على لسان عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي، التوصل إلى تفاهمات مع السعودية، في جميع الملفات بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وملف تحقيق السلام الشامل، مؤكدةً أن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين؛ مرحلة الهدنة، ومرحلة الحل الشامل.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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