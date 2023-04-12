https://sputnikarabic.ae/20230412/على-طريقة-بيغاسوس-كشف-برنامج-إسرائيلي-جديد-يستهدف-الصحفيين-والسياسيين-1075826055.html

على طريقة "بيغاسوس"... كشف برنامج إسرائيلي جديد يستهدف الصحفيين والسياسيين

على طريقة "بيغاسوس"... كشف برنامج إسرائيلي جديد يستهدف الصحفيين والسياسيين

اكتشف مختبر كندي، أن برنامج تجسس إسرائيلي جديد يشبه برنامج "بيغاسوس" جرى استخدامه لاستهداف صحفيين وسياسيين معارضين في دول عدة. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T13:04+0000

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العالم

برنامج

إسرائيل

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ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن مختبر "سيتيزن لاب" الكندي، الذي يُعنى بالفضاء الإلكتروني والأمن العالمي وحقوق الإنسان، كشف أن البرنامج الجديد صممته شركة إسرائيلية غير معروفة تحمل اسم "كوادريم ليمتد"، أسسها مسؤول عسكري إسرائيلي سابق وموظفون مخضرمون سابقون في شركة "إن إس أو" التي أنتجت "بيغاسوس".وتمكن المختبر من تحديد خمسة أشخاص على الأقل جرى استهدافهم بواسطة برنامج "كوادريم" في أمريكا الشمالية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.وأضاف أن لائحة الضحايا تتضمن صحفيين وشخصيات سياسية معارضة وأحد العاملين في منظمة غير حكومية، لكنه آثر أن لا يعلن عن هويتهم في الوقت الحالي.وأشار مختبر "سيتيزن لاب" إلى أن برنامج "كوادريم"، بعد وضعه على هاتف المستخدم أو حاسوبه الشخصي، يمكنه تسجيل المكالمات والأصوات الخارجية والتقاط الصور من الكاميرات والبحث في ملفات الأجهزة دون علم المستخدم.وقالت آمي هوغان بورني، المستشارة العامة المساعدة لشركة "ميكروسوفت" للأمن السيبراني:ويمكن للبرنامج أيضا إنشاء رموز مصادقة مكونة من عاملين، هما كلمة سر ورمز أمان، لتأمين الوصول المستمر إلى الحسابات السحابية لمالك الجهاز.وأضاف المختبر أن برنامج التجسس يتضمن ميزة التدمير الذاتي لإخفاء وجوده السابق بمجرد عدم استخدامه.

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