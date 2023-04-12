https://sputnikarabic.ae/20230412/مدينتان-عربيتان-في-قائمة-المدن-الذكية-الـ20-لعام-2023-1075827868.html
مدينتان عربيتان في قائمة المدن الذكية الـ20 لعام 2023
مدينتان عربيتان في قائمة المدن الذكية الـ20 لعام 2023
حلت مدينتان عربيتان ضمن الـ20 مدينة الأولى في قائمة المدن الذكية لعام 2023. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T13:55+0000
2023-04-12T13:55+0000
2023-04-12T13:55+0000
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ويقيّم مؤشر المدن الذكية للعام الجاري، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، انطباعات السكان في القضايا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا التطبيقات المتاحة لهم في مدينتهم.ويصنف المؤشر 118 مدينة في جميع أنحاء العالم، وحلت مدينتان عربيتان في قائمة المدن الـ20 الأولى ضمن المؤشر، حيث جاءت مدينة دبي وأبوظبي في المرتبتين 13 و17 بالترتيب.وجاءت مدينة الرياض السعودية في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية الموجودة في القائمة، بينما احتلت المرتبة 30 عالميا.ويصدر هذا التصنيف عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالشراكة مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، ويقيّم تصور المقيمين في كل مدينة حول الخدمات الذكية المتاحة والبنى التحتية، ويغطي المؤشر خمسة محاور رئيسية، وهي: الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، والفرص، والحوكمة.وتحتاج المدن الذكية المستدامة إلى بنية تحتية للاتصالات، مستقرة وآمنة، وموثوق بها وقابلة للتشغيل البيني لدعم حجم هائل من التطبيقات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
https://sputnikarabic.ae/20210504/ضمن-رؤية-2030-كيف-تخطط-السعودية-لتنمية-اقتصادها-عبر-المدن-الذكية؟-1048880820.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, ذكاء, مدن, أفضل مدن العالم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, ذكاء, مدن, أفضل مدن العالم
مدينتان عربيتان في قائمة المدن الذكية الـ20 لعام 2023
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حلت مدينتان عربيتان ضمن الـ20 مدينة الأولى في قائمة المدن الذكية لعام 2023.
ويقيّم مؤشر المدن الذكية للعام الجاري، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، انطباعات السكان في القضايا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا التطبيقات المتاحة لهم في مدينتهم.
ويصنف المؤشر 118 مدينة في جميع أنحاء العالم، وحلت مدينتان عربيتان
في قائمة المدن الـ20 الأولى ضمن المؤشر، حيث جاءت مدينة دبي وأبوظبي في المرتبتين 13 و17 بالترتيب.
وجاءت مدينة الرياض السعودية في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية الموجودة في القائمة، بينما احتلت المرتبة 30 عالميا.
ويصدر هذا التصنيف عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالشراكة مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، ويقيّم تصور المقيمين في كل مدينة حول الخدمات الذكية المتاحة والبنى التحتية، ويغطي المؤشر
خمسة محاور رئيسية، وهي: الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، والفرص، والحوكمة.
وتحتاج المدن الذكية المستدامة إلى بنية تحتية للاتصالات، مستقرة وآمنة، وموثوق بها وقابلة للتشغيل البيني لدعم حجم هائل من التطبيقات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات.