https://sputnikarabic.ae/20230412/وزير-الخارجية-السوري-يصل-السعودية-1075830754.html

وزير الخارجية السوري يصل السعودية... صور

وزير الخارجية السوري يصل السعودية... صور

وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب السعودي حول جهود حل الأزمة السورية وعدوة اللاجئين. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T14:15+0000

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العالم العربي

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير الخارجية والمغتربين السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.وبينما تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحذير الحلفاء من التطبيع مع الأسد، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أي تعامل مع سوريا يجب أن يفيد الشعب السوري "وليس نظام الأسد"، ليس من الواضح أن القوى الإقليمية تستمع.

https://sputnikarabic.ae/20230411/السعودية-تقود-جهودا-حثيثة-لإعادة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-أمريكا-تعلم-ولا-تستطيع-وقفها-1075766661.html

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