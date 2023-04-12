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وزير الخارجية السوري يصل السعودية... صور
https://sputnikarabic.ae/20230412/وزير-الخارجية-السوري-يصل-السعودية-1075830754.html
وزير الخارجية السوري يصل السعودية... صور
وزير الخارجية السوري يصل السعودية... صور
وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب السعودي حول جهود حل الأزمة السورية وعدوة اللاجئين. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T14:15+0000
2023-04-12T14:39+0000
العالم العربي
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير الخارجية والمغتربين السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.وبينما تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحذير الحلفاء من التطبيع مع الأسد، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أي تعامل مع سوريا يجب أن يفيد الشعب السوري "وليس نظام الأسد"، ليس من الواضح أن القوى الإقليمية تستمع.
https://sputnikarabic.ae/20230411/السعودية-تقود-جهودا-حثيثة-لإعادة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-أمريكا-تعلم-ولا-تستطيع-وقفها-1075766661.html
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وزير الخارجية السوري يصل السعودية... صور

14:15 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 14:39 GMT 12.04.2023)
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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يتبع
وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب السعودي حول جهود حل الأزمة السورية وعدوة اللاجئين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير الخارجية والمغتربين السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.
وتأتي زيارة المقداد بهدف عقد "جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا".
مقعد سوريا في جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
السعودية تقود جهودا حثيثة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية... أمريكا تعلم ولا تستطيع وقفها
أمس, 07:57 GMT

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية الأسبوع الماضي، إنه بعد خطوة استعادة العلاقات المفاجئة مع إيران الشهر الماضي، تريد الرياض الآن أن تكون في طليعة الدول المبادرة إلى تهدئة بؤر الصراع الإقليمية مثل سوريا، وضمان عدم تعطيل أي شيء للجهود الطموحة لتغيير اقتصادها.

وبينما تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحذير الحلفاء من التطبيع مع الأسد، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أي تعامل مع سوريا يجب أن يفيد الشعب السوري "وليس نظام الأسد"، ليس من الواضح أن القوى الإقليمية تستمع.

واتفاقا مع ذلك التقرير، أكدت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات السعودية وشخص مقرب من الحكومة الإماراتية التي تدعم الخطة، أن السعودية تواصل حاليًّا اتخاذ الخطوات التي ستسمح فيها الجامعة العربية بوقف تعليق عضوية سوريا مع اقتراب موعد القمة المقرر عقدها في السعودية منتصف أيار/ مايو المقبل.

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