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https://sputnikarabic.ae/20230412/وكالة-كوريا-الشمالية-تتعهد-بالبدء-في-مشاريع-فضائية-نشطة-وسط-مخاوف-من-إطلاقها-قمر-صناعي-للتجسس-1075814135.html
وكالة: كوريا الشمالية تتعهد بالبدء في مشاريع فضائية نشطة وسط مخاوف من إطلاقها قمرا صناعيا للتجسس
وكالة: كوريا الشمالية تتعهد بالبدء في مشاريع فضائية نشطة وسط مخاوف من إطلاقها قمرا صناعيا للتجسس
تعهدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بمتابعة المزيد من مشاريع التطوير الفضائية بمناسبة اليوم العالمي لأول رحلة بشرية إلى الفضاء. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T08:02+0000
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وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "كوريا الشمالية لديها استعداد ثابت لتحويل نفسها إلى قوة فضائية عالمية، لأن الفضاء الخارجي ملك للبشرية جمعاء، وليس شيئا تحتكره أو تمتلكه دولة معينة، ولكن يأتي ذلك وسط مخاوف من إطلاقها المحتمل لقمر صناعي للتجسس العسكري هذا الشهر".وقالت كوريا الشمالية إن "مشاريع تطوير الفضاء في البلاد تحرز تقدما بحيوية تماشيا مع روح معاهدة الفضاء الخارجي، التي تنص على أن للدولة ذات السيادة الحق في استخدام الفضاء الخارجي سلميا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في مارس/ آذار الماضي، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة "مهمة أخرى" لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع.وذكرت الوكالة الرسمية أن الإدارة المعنية بالتطوير في مجال الفضاء، وأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية أجريا عملية الإطلاق "في إطار خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع".وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أن كوريا الشمالية أجرت تجربتي صواريخ باليستية عابرة للقارات، متخفيتين في إطلاق قمر صناعي.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الحالي، تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
https://sputnikarabic.ae/20220306/كوريا-الشمالية-تجري-اختبارا-مهما-آخر-لتطوير-قمر-صناعي-للاستطلاع-1059520158.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وكالة: كوريا الشمالية تتعهد بالبدء في مشاريع فضائية نشطة وسط مخاوف من إطلاقها قمرا صناعيا للتجسس

08:02 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 08:04 GMT 12.04.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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تعهدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بمتابعة المزيد من مشاريع التطوير الفضائية بمناسبة اليوم العالمي لأول رحلة بشرية إلى الفضاء.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "كوريا الشمالية لديها استعداد ثابت لتحويل نفسها إلى قوة فضائية عالمية، لأن الفضاء الخارجي ملك للبشرية جمعاء، وليس شيئا تحتكره أو تمتلكه دولة معينة، ولكن يأتي ذلك وسط مخاوف من إطلاقها المحتمل لقمر صناعي للتجسس العسكري هذا الشهر".
وقالت كوريا الشمالية إن "مشاريع تطوير الفضاء في البلاد تحرز تقدما بحيوية تماشيا مع روح معاهدة الفضاء الخارجي، التي تنص على أن للدولة ذات السيادة الحق في استخدام الفضاء الخارجي سلميا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
كوريا الشمالية تجري "اختبارا مهما" آخر لتطوير "قمر صناعي للاستطلاع"
6 مارس 2022, 07:31 GMT
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في مارس/ آذار الماضي، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة "مهمة أخرى" لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع.
وذكرت الوكالة الرسمية أن الإدارة المعنية بالتطوير في مجال الفضاء، وأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية أجريا عملية الإطلاق "في إطار خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع".
وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أن كوريا الشمالية أجرت تجربتي صواريخ باليستية عابرة للقارات، متخفيتين في إطلاق قمر صناعي.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الحالي، تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
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