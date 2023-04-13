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https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-بولندا-تطلب-من-ألمانيا-الإذن-بإعادة-تصدير-ميغ-29-1075870347.html
إعلام: بولندا تطلب من ألمانيا الإذن بإعادة تصدير "ميغ-29"
إعلام: بولندا تطلب من ألمانيا الإذن بإعادة تصدير "ميغ-29"
قدمت وارسو طلبًا إلى ألمانيا لتنسيق تصدير الطائرات المقاتلة "ميغ-29" التي كانت في خدمة ألمانيا إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير وكالة "د بي أ". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T12:25+0000
2023-04-13T12:25+0000
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تشير وكالة "DPA"، نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أن "بولندا تقدمت بطلب إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على إذن لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من المخزونات القديمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية".وأوضحت الوكالة أنها تتحدث عن مقاتلات "ميغ-29"، التي سلمتها ألمانيا إلى بولندا في السنوات السابقة. وسألت الحكومة الألمانية في وقت سابق عما إذا كانت ستنسق توريد المقاتلات، فأجابت أنها لم تتلق طلبات من بولندا أو سلوفاكيا.في وقت سابق، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن وارسو سترسل 14 طائرة مقاتلة فقط من طراز "ميغ-29" إلى كييف، مع الاحتفاظ بنسخ مطورة وفقًا لمعايير الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230405/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-دونيتسك-1075553845.html
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إعلام: بولندا تطلب من ألمانيا الإذن بإعادة تصدير "ميغ-29"

12:25 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "ميغ - 29"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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قدمت وارسو طلبًا إلى ألمانيا لتنسيق تصدير الطائرات المقاتلة "ميغ-29" التي كانت في خدمة ألمانيا إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير وكالة "د بي أ".
تشير وكالة "DPA"، نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أن "بولندا تقدمت بطلب إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على إذن لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من المخزونات القديمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية".
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
5 أبريل, 11:42 GMT
وأوضحت الوكالة أنها تتحدث عن مقاتلات "ميغ-29"، التي سلمتها ألمانيا إلى بولندا في السنوات السابقة. وسألت الحكومة الألمانية في وقت سابق عما إذا كانت ستنسق توريد المقاتلات، فأجابت أنها لم تتلق طلبات من بولندا أو سلوفاكيا.
في وقت سابق، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن وارسو سترسل 14 طائرة مقاتلة فقط من طراز "ميغ-29" إلى كييف، مع الاحتفاظ بنسخ مطورة وفقًا لمعايير الناتو.
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