https://sputnikarabic.ae/20230413/البنتاغون-يقيد-الوصول-إلى-الوثائق-المسربة-لحماية-الأمن-القومي-الأمريكي--1075860216.html
"البنتاغون" يقيد الوصول إلى الوثائق المسربة لحماية الأمن القومي الأمريكي
"البنتاغون" يقيد الوصول إلى الوثائق المسربة لحماية الأمن القومي الأمريكي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى،... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T10:09+0000
2023-04-13T10:09+0000
2023-04-13T10:24+0000
العالم
البنتاغون الأمريكي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية: "أعلن البنتاغون أنه اتخذ بعض الإجراءات، لتقييد الوصول إلى المعلومات السرية مستقبلا".وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الشخص الذي كان وراء تسريب وثائق سرية أمريكية زعم أنه حصل عليها من "قاعدة عسكرية" عمل فيها.وأضافت: "بناء على مشاركة من عضو في مجموعة الدردشة على منصة "ديسكورد"، التي ظهرت فيها الوثائق، فإن الشخص المُسرب كان يُعرف فقط باسم "OG" على المنصة".وذكرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230413/وثائق-البنتاغون-المسربة-تتحدث-عن-دور-الموساد-في-احتجاجات-إسرائيل-1075853541.html
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العالم, البنتاغون الأمريكي
العالم, البنتاغون الأمريكي
"البنتاغون" يقيد الوصول إلى الوثائق المسربة لحماية الأمن القومي الأمريكي
10:09 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية: "أعلن البنتاغون أنه اتخذ بعض الإجراءات، لتقييد الوصول إلى المعلومات السرية مستقبلا".
"نحن ندرس المشكلات المتعلقة بالأمن القومي، ويمكنني أن أضيف أننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لتقليل التأثير، الذي قد ينجم عن نشر هذه الوثائق على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها. إن التحقيق لا يزال مستمرا، ووزارة الدفاع اتخذت خطوات لتقييد الوصول إلى هذه الوثائق".
كارين جان بيير
الناطقة باسم البيت الأبيض
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الشخص الذي كان وراء تسريب وثائق سرية أمريكية
زعم أنه حصل عليها من "قاعدة عسكرية" عمل فيها.
وأضافت: "بناء على مشاركة من عضو في مجموعة
الدردشة على منصة "ديسكورد"، التي ظهرت فيها الوثائق، فإن الشخص المُسرب كان يُعرف فقط باسم "OG" على المنصة".
وذكرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية
وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".
وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.