https://sputnikarabic.ae/20230413/الخارجية-الأردنية-تحذر-من-فرض-قيود-إسرائيلية-تحد-من-وصول-المسيحيين-لكنيسة-القيامة-1075857480.html

الخارجية الأردنية تحذر من فرض قيود إسرائيلية تحد من وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

الخارجية الأردنية تحذر من فرض قيود إسرائيلية تحد من وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن من إجراءات إسرائيل التي تعيق وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس، وتقليص عدد المحتفلين بسبت النور. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T09:09+0000

2023-04-13T09:09+0000

2023-04-13T09:09+0000

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقييد حرية المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية في كنيسة القيامة يوم السبت المقبل، مرفوضة ومدانة".وأكد المجالي أن "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحترم الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن تتوقف عن جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة".ولفت إلى "أن الأردن، وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام".وفي وقت سابق أكدت كنائس القدس رفضها لكل محاولات السلطات الإسرائيلية التضييق على المحتفلين بسبت النور في القدس.وأوضحت في بيان لها، أن هذا الأسبوع هو أسبوع الآلام، الأسبوع الأقدس للمسيحيين، ويتمثل الاحتفال بمراسم سبت النور التي يشهد المؤمنون خلالها إضاءة النور المقدس، والتي تتم بشكل منتظم في كنيسة القيامة منذ ما يقرب من 2000 عام، وهي تجذب المسيحيين من جميع أنحاء العالم.

https://sputnikarabic.ae/20220423/ظهور-النار-المقدسة-في-كنيسة-القيامة-في-القدس-1061521254.html

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