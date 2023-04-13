https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-مواقع-القوات-الأوكرانية-بقذائف-الثرميت-فيديو-1075845930.html
القوات المسلحة الروسية تضرب مواقع القوات الأوكرانية بقذائف "الثرميت"... فيديو
القوات المسلحة الروسية تضرب مواقع القوات الأوكرانية بقذائف "الثرميت"... فيديو
ضرب الجيش الروسي موقع إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك بمساعدة قذائف "الثرميت" شديدة الاشتعال. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T06:55+0000
2023-04-13T06:55+0000
2023-04-13T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يظهر كيف استخدم الجيش الروسي قذائف الثرميت ضد القوات المسلحة الأوكرانية.و تصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات المسلحة الروسية تضرب مواقع القوات الأوكرانية بقذائف "الثرميت"... فيديو
تابعنا عبر
ضرب الجيش الروسي موقع إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك بمساعدة قذائف "الثرميت" شديدة الاشتعال.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يظهر كيف استخدم الجيش الروسي قذائف الثرميت ضد القوات المسلحة الأوكرانية.
و تصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.