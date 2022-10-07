https://sputnikarabic.ae/20221007/ليتوانيا-تدعو-إلى-البدء-في-مفاوضات-انضمام-أوكرانيا-لحلف-الناتو-فورا-1068755638.html
ليتوانيا تدعو إلى البدء في مفاوضات انضمام أوكرانيا لحلف الناتو فورا
ليتوانيا تدعو إلى البدء في مفاوضات انضمام أوكرانيا لحلف الناتو فورا
دعت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريدا سيمونيت، إلى إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على الفور. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T23:33+0000
2022-10-07T23:33+0000
2022-10-07T23:33+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
ليتوانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت سيمونيت في مقابلة مع موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، "مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يجب أن تبدأ فورا". مشيرة إلى أن رفض انضمام كييف إلى الحلف في وقت سابق كان "خطأ كبيرا".وأضافت سيمونيت أن الناتو لديه التزام أخلاقي تجاه أوكرانيا، وهو الأمر الذي يتطلب استجابة أكثر جدية من أجل تقديم المساعدة العسكرية اللازمة إلى كييف وتدريب الجيش الأوكراني.وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا تقدمت بطلب انضمام سريع إلى حلف الناتو، لكن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، علق على هذا الطلب قائلا، إن الحلف يركز فقط حاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.يُذكر أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، صرح في وقت سابق، بأن الوقت ليس مناسبا للمضي في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20221007/واشنطن-الولايات-المتحدة-لن-تشارك-بشكل-مباشر-بالصراع-في-أوكرانيا--1068754012.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الناتو, ليتوانيا
أخبار أوكرانيا, الناتو, ليتوانيا
ليتوانيا تدعو إلى البدء في مفاوضات انضمام أوكرانيا لحلف الناتو فورا
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دعت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريدا سيمونيت، إلى إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على الفور.
موسكو - سبوتنيك. وقالت سيمونيت في مقابلة مع موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، "مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو
يجب أن تبدأ فورا". مشيرة إلى أن رفض انضمام كييف إلى الحلف في وقت سابق كان "خطأ كبيرا".
وأضافت سيمونيت أن الناتو لديه التزام أخلاقي تجاه أوكرانيا
، وهو الأمر الذي يتطلب استجابة أكثر جدية من أجل تقديم المساعدة العسكرية اللازمة إلى كييف وتدريب الجيش الأوكراني.
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا تقدمت بطلب انضمام سريع إلى حلف الناتو، لكن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، علق على هذا الطلب قائلا، إن الحلف يركز فقط حاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
يُذكر أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، صرح في وقت سابق، بأن الوقت ليس مناسبا للمضي في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.