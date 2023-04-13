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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الكرملين-البحر-الأسود-لن-يكون-أبدا-بحرا-للناتو----1075861498.html
الكرملين: البحر الأسود لن يكون أبدا "بحرا للناتو"
الكرملين: البحر الأسود لن يكون أبدا "بحرا للناتو"
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن البحر الأسود لن يكون أبدا "بحرا للناتو"، مشددا على أن الأمن هناك غير قابل... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T10:34+0000
2023-04-13T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع انتبهنا (لتصريحات وزير الخارجية الأوكراني). يستند التصريح نفسه إلى تناقضين: حلف الناتو ونزع السلاح، مفهومان يستبعد كل منهما الآخر".ودعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم، إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجريده من السلاح.وأعرب كوليبا عن أسفه لأن الغرب "ليس لديه استراتيجية متسقة للبحر الأسود"، وأشار إلى أن روسيا لديها دائمًا استراتيجية واحدة.وخلال المؤتمر، أكد كوليبا عزم كييف بسط سيطرتها على المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا، على حد اعتقاده.
https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-خارجية-أوكرانيا-حان-الوقت-لجعل-البحر-الأسود-منطقة-تابعة-لـالناتو-1075853233.html
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روسيا

الكرملين: البحر الأسود لن يكون أبدا "بحرا للناتو"

10:34 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 11:07 GMT 13.04.2023)
© Sputnik . Мария Девахинаكاتدرائية باسيل والقديس بافيل
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Мария Девахина
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن البحر الأسود لن يكون أبدا "بحرا للناتو"، مشددا على أن الأمن هناك غير قابل للتجزئة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع انتبهنا (لتصريحات وزير الخارجية الأوكراني). يستند التصريح نفسه إلى تناقضين: حلف الناتو ونزع السلاح، مفهومان يستبعد كل منهما الآخر".

"إن البحر الأسود لن يكون أبدا "بحرا للناتو". هذا بحر مشترك لجميع الدول الساحلية، يجب أن يكون بحر تعاون وتفاعل وأمن. ويجب أن يكون الأمن فيه غير قابل للتجزئة".

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية
ودعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم، إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجريده من السلاح.
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكراينا: حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"
08:23 GMT

وقال كوليبا، في مؤتمر حول أمن البحر الأسود في بوخارست، تم بثه على موقع "يوتيوب": "حان الوقت لجعل البحر الأسود منطقة تابعة لـ"الناتو"، وندعو إلى نزع السلاح من البحر الأسود حتى تتمكن الدول المسالمة التي تحترم القانون من استخدامه في التجارة والسفر".

وأعرب كوليبا عن أسفه لأن الغرب "ليس لديه استراتيجية متسقة للبحر الأسود"، وأشار إلى أن روسيا لديها دائمًا استراتيجية واحدة.
وخلال المؤتمر، أكد كوليبا عزم كييف بسط سيطرتها على المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا، على حد اعتقاده.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT
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