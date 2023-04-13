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https://sputnikarabic.ae/20230413/خبراء-أمريكيون-الولايات-المتحدة-وأوروبا-ستجبرا-أوكرانيا-على-سيناريو-صعب-بسبب-إنهاكهما-1075879155.html
خبراء أمريكيون: الولايات المتحدة وأوروبا ستجبرا أوكرانيا على "سيناريو صعب" بسبب "إنهاكهما"
خبراء أمريكيون: الولايات المتحدة وأوروبا ستجبرا أوكرانيا على "سيناريو صعب" بسبب "إنهاكهما"
كشف كل من ريتشارد هاس وتشارلز كوبتشان من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية (منظمة أمريكية خاصة في مجال العلاقات الدولية) أن الولايات المتحدة وأوروبا تعبتا من... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T15:25+0000
2023-04-13T15:25+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كل من هاس وكوبتشان اليوم الخميس: "قد يكون إقناع كييف بالموافقة على وقف إطلاق النار والانتقال إلى الدبلوماسية مهمة صعبة".وتابعا في مقالة على صحيفة "فورين أفيرز": "وسيرى العديد من الأوكرانيين هذا الاقتراح على أنه خيانة للوطن، وسيضطر زيلينسكي إلى تقليص طموحاته بشكل كبير بعد أن وعد بالنصر منذ الأشهر الأولى من الصراع".وختم الكاتبان: "لن تتمكن كييف من التخلي عن الخطة التي تتضمن خسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، لأن مستقبلها يعتمد على دعم الشركاء الأمريكيين والأوروبيين". وخلص الخبراء إلى أنه "إذا تم التخلي عن تسوية سلمية، فإن الأوكرانيين سيفقدون كل المساعدة المقدمة لهم".
https://sputnikarabic.ae/20230413/ضابط-استخبارات-أمريكي-الوثائق-المسربة-ستغير-اتجاه-الصراع-في-أوكرانيا-1075875366.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبراء أمريكيون: الولايات المتحدة وأوروبا ستجبرا أوكرانيا على "سيناريو صعب" بسبب "إنهاكهما"

15:25 GMT 13.04.2023
© AFP 2023 / John Thysعلم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / John Thys
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كشف كل من ريتشارد هاس وتشارلز كوبتشان من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية (منظمة أمريكية خاصة في مجال العلاقات الدولية) أن الولايات المتحدة وأوروبا تعبتا من الصراع في أوكرانيا، وستجبرا كييف للجلوس على طاولة المفاوضات وتوقيع اتفاقية "غير مواتية" بحلول نهاية العام.
وقال كل من هاس وكوبتشان اليوم الخميس: "قد يكون إقناع كييف بالموافقة على وقف إطلاق النار والانتقال إلى الدبلوماسية مهمة صعبة".
وتابعا في مقالة على صحيفة "فورين أفيرز": "وسيرى العديد من الأوكرانيين هذا الاقتراح على أنه خيانة للوطن، وسيضطر زيلينسكي إلى تقليص طموحاته بشكل كبير بعد أن وعد بالنصر منذ الأشهر الأولى من الصراع".

لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من هزيمة الجيش الروسي، حتى لو زادت الدول الغربية من المساعدة العسكرية.

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
ضابط استخبارات أمريكي: الوثائق المسربة ستغير اتجاه الصراع في أوكرانيا
13:37 GMT
القوات الأوكرانية عانت بالفعل من أكثر من مائة ألف قتيل وفقدت العديد من خيرة جنودها، وانكمش اقتصاد البلاد بنحو ثلاثين في المائة، والفقر آخذ في الازدياد، وفر حوالي ثمانية ملايين مواطن إلى الخارج.
وختم الكاتبان: "لن تتمكن كييف من التخلي عن الخطة التي تتضمن خسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، لأن مستقبلها يعتمد على دعم الشركاء الأمريكيين والأوروبيين".
وخلص الخبراء إلى أنه "إذا تم التخلي عن تسوية سلمية، فإن الأوكرانيين سيفقدون كل المساعدة المقدمة لهم".
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