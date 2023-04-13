https://sputnikarabic.ae/20230413/خبير-فلاحي-جزائري-تقنيات-الري-الذكي-وتحلية-مياه-البحر-تسهم-في-التصدي-لأزمة-شح-المياه-1075861118.html
خبير فلاحي جزائري: تقنيات "الري الذكي" وتحلية مياه البحر تسهم في التصدي لأزمة شح المياه
خبير فلاحي جزائري: تقنيات "الري الذكي" وتحلية مياه البحر تسهم في التصدي لأزمة شح المياه
في حلقة اليوم: مشكلة شح المياه في دول شمال المغرب العربي، شائعات تلاحق سعد المجرد بتدهور حالته الصحية، "فضة" مذيعة افتراضية تقتحم مجال الإعلام في الكويت، حكم... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T10:26+0000
2023-04-13T10:26+0000
2023-04-13T10:26+0000
راديو
صدى الحياة
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خبير فلاحي جزائري: تقنيات الريّ الذكي وتحلية مياه البحر تسهم في التّصدي لأزمة شح المياه
خبير فلاحي جزائري: تقنيات الريّ الذكي وتحلية مياه البحر تسهم في التّصدي لأزمة شح المياه
على الرغم من وفرة المياه طبيعيا على سطح الأرض، والتي تقدر بنسبة تزيد على 70%، إلا أنّ العالم يواجه حاليا ندرة في المياه، وهناك العديد من الدول تعاني من شح المياه، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول سريعة خاصة والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق حول العالم.حول هذا الموضوع، قال الخبير الفلاحي الجزائري، الأستاذ لعلى بوخالفة لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
خبير فلاحي جزائري: تقنيات "الري الذكي" وتحلية مياه البحر تسهم في التصدي لأزمة شح المياه
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في حلقة اليوم: مشكلة شح المياه في دول شمال المغرب العربي، شائعات تلاحق سعد المجرد بتدهور حالته الصحية، "فضة" مذيعة افتراضية تقتحم مجال الإعلام في الكويت، حكم بتطبيق الشريعة المسيحية للمرة الثانية في تاريخ مصر، اكتشاف "فصل خفي" في الكتاب المقدس، بلبلة كبيرة عن تعرض بيكيه للخيانة وشاكيرا أول الشامتين، 62 عاما على أول رحلة طيران إلى الفضاء.
على الرغم من وفرة المياه طبيعيا على سطح الأرض، والتي تقدر بنسبة تزيد على 70%، إلا أنّ العالم يواجه حاليا ندرة في المياه، وهناك العديد من الدول تعاني من شح المياه، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول سريعة خاصة والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق حول العالم.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الفلاحي الجزائري، الأستاذ لعلى بوخالفة لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ من أهم الأسباب التي أثرت على الفلاحة خاصة على دول المغرب العربي، هو ندرة وتأخر سقوط الامطار في الموسم الشتوي، وهناك العديد من الحلول إذا ما كان هناك متابعة ميدانية وتخطيط استراتيجي، فالجزائر مثلا تتوافر على أكبر منبع للمياه الجوفية التي تقدر بـ 45 ألف مليار متر مكعب يمكن استغلالها مدة خمسة آلاف سنة، الجزائر ربما لديها نظرة أخرى بأن تترك هذه المياه لأجيال أخرى، وهناك مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها وإيجاد حل لهذه الأزمة".
وأشار الأستاذ بوخالفة إلى "أنّه يجب إعادة النظر في سياسية تسيير المياه، لأن المياه تقريبا 70% موجّهة للفلاحة و20% لصناعات أخرى وما يقارب 10% لاحتياجات الشرب للإنسان، وحاليا طرق الرّي غير منظمة ويجب التفكير في تعميم ما يسمّى بـ "الرّي الذكيّ" أي "الري بالتمقيط" لأن هذه التقنية تمكننا من اقتصاد أكثر من 50% من المياه وتوجيهها إلى أغراض أخرى وتوسيع الزراعة، وأيضا استغلال الساحل بالشروع في تحلية مياه البحر".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...