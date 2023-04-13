https://sputnikarabic.ae/20230413/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-أسرع-لإنتاج-مصابيح-ليد-فائقة-السطوع-1075859308.html

علماء روس يكتشفون طريقة أسرع لإنتاج مصابيح "ليد" فائقة السطوع

علماء روس يكتشفون طريقة أسرع لإنتاج مصابيح "ليد" فائقة السطوع

أفادت مؤسسة العلوم الروسية (RNF) لوكالة "سبوتينك"، بأن فريقا من الشباب في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية (FEFU، فلاديفوستوك)، اكتشف طريقة لإنتاج مصابيح "ليد"... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T10:05+0000

2023-04-13T10:05+0000

2023-04-13T10:05+0000

مجتمع

روسيا

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وتستخدم هده الليدات في الطائرات، وفي صناعة السيارات، وكذلك في عمليات البحث والإنقاذ.وبيّن الفريق أن المصابيح البيضاء "ليد" تستخدم على نطاق واسع في الحياة اليومية، لكنها ليست قوية بما فيه الكفاية، وتحتوي المتغيرات التجارية الخاصة بها على الفوسفور، ومحولات الضوء القائمة على عقيق الألومويتريوم مع إضافة السيريوم.وبالنسبة للمركبات تحت الماء والجوية، وصناعة السيارات، وعمليات البحث والإنقاذ، فليست هناك حاجة إلى الكثير من الكفاءة في استخدام الطاقة، بل تحتاج إلى مصابيح " ليد" البيضاء فائقة السطوع.قام فريق من الموظفين الشباب في جامعة "FEFU" بإنشاء فوسفور على أساس سيراميك عالِ الجودة، وقام المؤلفون بتحسين تركيبته، واقترحوا طريقة مبتكرة لتلبيد المكونات الأولية، وتعلموا كيفية تنظيم البنية المجهرية للمادة النهائية.توصل المؤلفون إلى طريقتهم باستخدام المساحيق التجارية المتاحة على نطاق واسع كمواد خام، وقاموا بتشكيل مادة ذات بنية دقيقة الحبيبات محكومة، وكانت كفاءة اللمعان أعلى من نظائرها المعروفة، بما يتجاوز 80%.قال مدير المشروع، دينيس كوسيانوف: "نحن الآن منخرطون في إنتاج نماذج أولية متسلسلة ونماذج من أجهزة الإضاءة القائمة عليها. في المستقبل، نخطط للانتقال إلى مرحلة التطوير والعمل التكنولوجي بمشاركة شركاء صناعيين".

https://sputnikarabic.ae/20230413/مشروع-الشمس-الاصطناعية-في-الصين-يحقق-إنجازا-بعد-120-ألف-محاولة-1075846713.html

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