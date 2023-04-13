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https://sputnikarabic.ae/20230413/كيف-تعاملت-السعودية-مع-الربيع-العربي-حتى-لا-يمتد-إليها؟-1075884250.html
كيف تعاملت السعودية مع "الربيع العربي" حتى لا يمتد إليها؟
كيف تعاملت السعودية مع "الربيع العربي" حتى لا يمتد إليها؟
كشف وزير سعودي سابق، عن طريقة تعامل المملكة مع أحداث "الربيع العربي"، وكيف عملت على منع امتداده إليها. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T20:58+0000
2023-04-13T20:58+0000
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وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية سابقا، نزار مدني، في مقابلة تلفزيونية "كان (الربيع العربي) من الأحداث المهمة التي كرست لها المملكة جهودا كبيرة لمتابعة ومعرفة كيف حدث ما حدث ولماذا حدث ما حدث وكيف يمكن تجنب تطور الأوضاع".وأشار إلى أن المملكة سعت إلى تجنب "تساقط الدومينو"، في إشارة إلى إيقاف امتداد أثر أحداث الربيع العربي إليها.وأضاف الوزير السعودي السابق قائلا: "كان من ضمن التحديات التي واجهتها المملكة: كيف تستطيع أن تنأى بنفسها عن تداعيات وإفرازات ظاهرة مست الكثير من الدول العربية المجاورة (...) لكن الحمد لله استطاعت أن تتجاوز الأزمة كأزمة ولكن إفرازاتها وتداعياتها للأسف الشديد لا نزال نعاني منها حتى هذه اللحظة"، حسب قوله.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

كيف تعاملت السعودية مع "الربيع العربي" حتى لا يمتد إليها؟

20:58 GMT 13.04.2023
© AFP 2023 / Khaled Desoukiامرأة مصرية تمسك بالعلم الوطني فوق رأسها أثناء مظاهرة بميدان التحرير في القاهرة ، 27 يناير 2012، قبل انطلاق مسيرة حاشدة للمطالبة بتغيير ديمقراطي، بعد مرور عام على ثورة البلاد التي أطاحت بالنظام السياسي السابق.
امرأة مصرية تمسك بالعلم الوطني فوق رأسها أثناء مظاهرة بميدان التحرير في القاهرة ، 27 يناير 2012، قبل انطلاق مسيرة حاشدة للمطالبة بتغيير ديمقراطي، بعد مرور عام على ثورة البلاد التي أطاحت بالنظام السياسي السابق. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / Khaled Desouki
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كشف وزير سعودي سابق، عن طريقة تعامل المملكة مع أحداث "الربيع العربي"، وكيف عملت على منع امتداده إليها.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية سابقا، نزار مدني، في مقابلة تلفزيونية "كان (الربيع العربي) من الأحداث المهمة التي كرست لها المملكة جهودا كبيرة لمتابعة ومعرفة كيف حدث ما حدث ولماذا حدث ما حدث وكيف يمكن تجنب تطور الأوضاع".

وتابع "كانت هناك متابعة دقيقة للأحداث ومحاولة النأي بالمملكة عن الدخول في هذه المعمعة والمحافظة على أمن المملكة واستقرارها ومتابعة الأحداث عن كثب لأنه بالطبع ما يؤثر في المنطقة سلبا أو إيجابا تتأثر به كل دول المنطقة".

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وأشار إلى أن المملكة سعت إلى تجنب "تساقط الدومينو"، في إشارة إلى إيقاف امتداد أثر أحداث الربيع العربي إليها.
وأضاف الوزير السعودي السابق قائلا: "كان من ضمن التحديات التي واجهتها المملكة: كيف تستطيع أن تنأى بنفسها عن تداعيات وإفرازات ظاهرة مست الكثير من الدول العربية المجاورة (...) لكن الحمد لله استطاعت أن تتجاوز الأزمة كأزمة ولكن إفرازاتها وتداعياتها للأسف الشديد لا نزال نعاني منها حتى هذه اللحظة"، حسب قوله.
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