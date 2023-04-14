https://sputnikarabic.ae/20230414/أنطونوف-واشنطن-تتوعد-باتخاذ-إجراءات-ضد-روسيا-إذا-لم-تفرج-عن-الصحفي-غيرشكوفيتش-1075886386.html
أنطونوف: واشنطن تتوعد باتخاذ إجراءات ضد روسيا إذا لم تفرج عن الصحفي غيرشكوفيتش
أنطونوف: واشنطن تتوعد باتخاذ إجراءات ضد روسيا إذا لم تفرج عن الصحفي غيرشكوفيتش
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة هددت باتخاذ إجراءات ضد روسيا إذا لم تفرج عن صحفي "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T00:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف على قناة التلفزيون الأولى الروسية: "لم تحدث أي نتيجة عملية. هددنا الأمريكيون بإجراءات انتقامية إذا لم نطلق سراح غيرشكوفيتش في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن المحادثة مع نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بشأن غيرشكوفيتش كانت صعبة وفظة.هذا واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 30 آذار/ مارس الماضي، مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه فيه بتنفيذ نشاط تجسسي لصالح الولايات المتحدة الأميركية.وتم فتح قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي، من قبل إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، بموجب المادة رقم 276 "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، حيث تنص هذه المادة على عقوبة السجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة لمن تثبت عليه التهمة.في المقابل، نفت "وول ستريت جورنال" بشدة الاتهامات الموجهة إلى الصحفي، مطالبة بالإفراج عنه على الفور، وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الأمريكية على اتصال مباشر مع الحكومة الروسية، بشأن اعتقال غيرشكوفيتش.
https://sputnikarabic.ae/20230412/زاخاروفا-تعلق-على-زيارة-دبلوماسيين-أمريكيين-للصحفي-المعتقل-إيفان-غيرشكوفيتش-1075837058.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أنطونوف: واشنطن تتوعد باتخاذ إجراءات ضد روسيا إذا لم تفرج عن الصحفي غيرشكوفيتش
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صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة هددت باتخاذ إجراءات ضد روسيا إذا لم تفرج عن صحفي "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أنطونوف على قناة التلفزيون الأولى الروسية: "لم تحدث أي نتيجة عملية. هددنا الأمريكيون بإجراءات انتقامية إذا لم نطلق سراح غيرشكوفيتش في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن المحادثة مع نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بشأن غيرشكوفيتش كانت صعبة وفظة.
هذا واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 30 آذار/ مارس الماضي، مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"
، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه فيه بتنفيذ نشاط تجسسي لصالح الولايات المتحدة الأميركية.
وتم فتح قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي، من قبل إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، بموجب المادة رقم 276 "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، حيث تنص هذه المادة على عقوبة السجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة لمن تثبت عليه التهمة.
في المقابل، نفت "وول ستريت جورنال" بشدة الاتهامات الموجهة إلى الصحفي، مطالبة بالإفراج عنه على الفور، وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الأمريكية على اتصال مباشر مع الحكومة الروسية، بشأن اعتقال غيرشكوفيتش.