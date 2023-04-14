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https://sputnikarabic.ae/20230414/الحرية-والتغيير-تتهم-عناصر-الحكومة-السابقة-بمحاولة-إفشال-التوافق-السياسي-في-السودان-1075888501.html
"الحرية والتغيير" تتهم عناصر الحكومة السابقة بمحاولة إفشال التوافق السياسي في السودان
"الحرية والتغيير" تتهم عناصر الحكومة السابقة بمحاولة إفشال التوافق السياسي في السودان
اتهمت قوى الحرية والتغيير السودانية عناصر تابعة للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) السابق في السودان بمحاولة إفشال وصول الأطراف لاتفاق نهائي بين الأطراف السياسية... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T05:07+0000
2023-04-14T05:07+0000
قوى الحرية والتغيير
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت قوى الحرية والتغيير، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إن "المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف لتدمير العملية السياسية، لذلك ندعو شعبنا وقوى الثورة الحية لفضح حزب المؤتمر الوطني المحلول والتصدي لمخططاتهم".وفي السياق نفسه، تقول قوى الحرية والتغيير، بأنها "عقدت اجتماعاً مساء يوم (الأربعاء) مع الرباعية الدولية، بمنزل عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الطاهر حجر، لتعزيز الجهود ونزع فتيل الأزمة وإكمال الإتفاق السياسي النهائي، لأن الحل الحقيقي للأزمة يمكن في إكمال الاتفاق السياسي النهائي وإقامة سلطة مدنية من أهم مهامها حل الأزمة الأمنية والاقتصادية واستكمال مهام الانتقال".وأشارت القوى السياسية إلى"ترحيبه بمبادرات لجان المقاومة والمجتمع المدني"، معلنة أنها "مستعدة للعمل المشترك للتصدي لمؤامرات المؤتمر الوطني المحلول"، مؤكدة أن "أساس الأزمة ليس بين القوات المسلحة والدعم السريع، وإنما يكمن في محاولات فلول النظام البائد للعودة إلى الحكم وهم على استعداد لجر البلاد نحو الحرب الأهلية".تصاعدت الخلافات بين قادة الجيش السوداني وقادة الدعم السريع منذ إقامة ورشة تتعلق بإصلاح الأمني والعسكري في أواخر شهر آذار/مارس الماضي، حول كيفية َتحديد مواقيت زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل القوات المسلحة السودانية.وظهرت هذه الخلافات للعلن بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمال السودان قبل أيام، واعتراض الجيش السوداني على هذه الخطوة، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش مما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230408/قوى-الحرية-والتغيير-أطراف-العملية-السياسية-في-السودان-حسموا-4-ملفات-بمشاركة-جماهيرية-واسعة-1075684428.html
https://sputnikarabic.ae/20230405/قوى-إعلان-الحرية-والتغيير-تعلن-إرجاء-توقيع-الاتفاق-السياسي-النهائي-في-السودان-1075579877.html
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قوى الحرية والتغيير, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
قوى الحرية والتغيير, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي

"الحرية والتغيير" تتهم عناصر الحكومة السابقة بمحاولة إفشال التوافق السياسي في السودان

05:07 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY / العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY /
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اتهمت قوى الحرية والتغيير السودانية عناصر تابعة للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) السابق في السودان بمحاولة إفشال وصول الأطراف لاتفاق نهائي بين الأطراف السياسية السودانية وتدمير العملية السياسية في السودان.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت قوى الحرية والتغيير، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إن "المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف لتدمير العملية السياسية، لذلك ندعو شعبنا وقوى الثورة الحية لفضح حزب المؤتمر الوطني المحلول والتصدي لمخططاتهم".
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
قوى "الحرية والتغيير": أطراف العملية السياسية في السودان حسموا 4 ملفات بمشاركة جماهيرية
8 أبريل, 15:52 GMT
وفي السياق نفسه، تقول قوى الحرية والتغيير، بأنها "عقدت اجتماعاً مساء يوم (الأربعاء) مع الرباعية الدولية، بمنزل عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الطاهر حجر، لتعزيز الجهود ونزع فتيل الأزمة وإكمال الإتفاق السياسي النهائي، لأن الحل الحقيقي للأزمة يمكن في إكمال الاتفاق السياسي النهائي وإقامة سلطة مدنية من أهم مهامها حل الأزمة الأمنية والاقتصادية واستكمال مهام الانتقال".
وأشارت القوى السياسية إلى"ترحيبه بمبادرات لجان المقاومة والمجتمع المدني"، معلنة أنها "مستعدة للعمل المشترك للتصدي لمؤامرات المؤتمر الوطني المحلول"، مؤكدة أن "أساس الأزمة ليس بين القوات المسلحة والدعم السريع، وإنما يكمن في محاولات فلول النظام البائد للعودة إلى الحكم وهم على استعداد لجر البلاد نحو الحرب الأهلية".
المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
قوى إعلان "الحرية والتغيير" تعلن إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان
5 أبريل, 23:22 GMT
تصاعدت الخلافات بين قادة الجيش السوداني وقادة الدعم السريع منذ إقامة ورشة تتعلق بإصلاح الأمني والعسكري في أواخر شهر آذار/مارس الماضي، حول كيفية َتحديد مواقيت زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل القوات المسلحة السودانية.
وظهرت هذه الخلافات للعلن بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمال السودان قبل أيام، واعتراض الجيش السوداني على هذه الخطوة، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش مما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.
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