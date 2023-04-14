https://sputnikarabic.ae/20230414/السودان-دقلو-يبدي-استعداده-للقاء-البرهان-دون-شروط-ويتعهد-بخفض-التصعيد-1075911599.html
السودان... دقلو يبدي استعداده للقاء البرهان دون شروط ويتعهد بخفض التصعيد
السودان... دقلو يبدي استعداده للقاء البرهان دون شروط ويتعهد بخفض التصعيد
أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن جهود الوساطة بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:35+0000
2023-04-14T13:35+0000
2023-04-14T13:35+0000
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ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين سودانيين قولهم، إن "دقلو قد تعهد بخفض التصعيد في البلاد، وأبدى استعداده للقاء البرهان في أي وقت ومن غير قيد أو شرط".وتصاعدت الخلافات والمباحثات بين العسكريين والقوى المدنية، الشهر الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.لكن المفاوضات فشلت في التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات بين قادة الجيش والدعم السريع، حول الفترات الزمنية، لإدماج قوات الدعم السريع في الجيش.وظهرت هذه الخلافات إلى العلن، بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمالي السودان قبل أيام.واعترض الجيش السوداني على هذه الخطوة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش، ما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230414/صحيفة-سودانية-تكشف-عن-مساع-لإنهاء-الأزمة-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075894284.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
السودان... دقلو يبدي استعداده للقاء البرهان دون شروط ويتعهد بخفض التصعيد
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن جهود الوساطة بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أسفرت عن إقناعهما بعقد اجتماع لحل الخلافات بينهما.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين سودانيين قولهم، إن "دقلو
قد تعهد بخفض التصعيد في البلاد، وأبدى استعداده للقاء البرهان في أي وقت ومن غير قيد أو شرط".
وتصاعدت الخلافات والمباحثات بين العسكريين والقوى المدنية، الشهر الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.
لكن المفاوضات فشلت
في التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات بين قادة الجيش والدعم السريع، حول الفترات الزمنية، لإدماج قوات الدعم السريع في الجيش.
وظهرت هذه الخلافات إلى العلن، بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمالي السودان قبل أيام.
واعترض الجيش السوداني
على هذه الخطوة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش، ما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.