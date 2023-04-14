عربي
https://sputnikarabic.ae/20230414/رئيس-لجنة-الخدمات-في-برلمان-البحرين-خطوات-مرتقبة-مع-قطر-بعد-إعادة-العلاقات-1075923773.html
رئيس لجنة الخدمات في برلمان البحرين: خطوات مرتقبة مع قطر بعد إعادة العلاقات
رئيس لجنة الخدمات في برلمان البحرين: خطوات مرتقبة مع قطر بعد إعادة العلاقات
قال البرلماني، ممدوح الصالح، رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب البحريني، إن خطوات إيجابية عدة يرتقب اتخاذها بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T17:23+0000
2023-04-14T17:23+0000
حصري
البحرين
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار العالم الآن
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104286/77/1042867778_0:99:1882:1158_1920x0_80_0_0_4682e6dee7cd98772b7f15660f40fc3e.jpg
واتفقت قطر والبحرين، الأربعاء الماضي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وأضاف الصالح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار إعادة العلاقات بين بلاده وقطر، جاء منسجما مع رغبتهما لما يجمعهما من تاريخ واحد وعلاقات وثيقة ممتدة.بشأن المباحثات التي سبقت إعلان القرار، وما إن كانت هناك وساطات من أي دول عربية، أوضح الصالح أن" القرار صدر عن لجنة المتابعة البحرينية القطرية في اجتماعها الثاني في الرياض، إلى جانب وجودنا مع الأشقاء في دول الخليج العربي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية".فيما يتعلق بالتفاهم حول جل الملفات العالقة بين الجانبين، لفت الصالح إلى أن الخطوة اتخذت في ظل درجة عالية من التفاهم بين البلدين، موضحا أن التعاون بين البلدين يستمر بشكل أكبر ومثمر بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية.وتابع: "الخطوة تعكس الإرادة الجادة لقيادتي البلدين الشقيقين في التقارب والتعاون والانسجام على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، كما يأتي متناغما أيضا مع رغبات الشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما صداقات".ويرى الصالح أن إعادة العلاقات الدبلوماسية تعود بالنفع عليهما على مختلف الأصعدة، وأن تطلعات البلدين الشقيقين في استئناف التعاون المثمر لا حصر لها، مشددا على أن العديد من الخطوات الإيجابية تتخذ قريبا.وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض.وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.وبحث الاجتماع الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بين البلدين، وفقا لما تضمنه بيان "العلا" الصادر عن قمة "العلا"، التي عقدت في المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار والازدهار"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.منذ انعقاد "قمة العلا" في الخامس من يناير 2021، التي جمعت ‏قادة الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) مع قطر، ظلت العلاقات بين البحرين وقطر معلقة ‏دون تقدم.
https://sputnikarabic.ae/20230413/السعودية-تصف-عودة-العلاقات-بين-قطر-والبحرين-بـخطوة-إيجابية-1075882226.html
https://sputnikarabic.ae/20230412/قطر-والبحرين-تتفقان-على-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-بينهما-1075839982.html
البحرين
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104286/77/1042867778_105:0:1778:1255_1920x0_80_0_0_c227fece32a5f9213fa12e5925ae3694.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, البحرين, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك
حصري, البحرين, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك

رئيس لجنة الخدمات في برلمان البحرين: خطوات مرتقبة مع قطر بعد إعادة العلاقات

17:23 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
حصري
قال البرلماني، ممدوح الصالح، رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب البحريني، إن خطوات إيجابية عدة يرتقب اتخاذها بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
واتفقت قطر والبحرين، الأربعاء الماضي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأضاف الصالح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار إعادة العلاقات بين بلاده وقطر، جاء منسجما مع رغبتهما لما يجمعهما من تاريخ واحد وعلاقات وثيقة ممتدة.
بشأن المباحثات التي سبقت إعلان القرار، وما إن كانت هناك وساطات من أي دول عربية، أوضح الصالح أن" القرار صدر عن لجنة المتابعة البحرينية القطرية في اجتماعها الثاني في الرياض، إلى جانب وجودنا مع الأشقاء في دول الخليج العربي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
السعودية تصف عودة العلاقات بين قطر والبحرين بـ"خطوة إيجابية"
أمس, 17:49 GMT
فيما يتعلق بالتفاهم حول جل الملفات العالقة بين الجانبين، لفت الصالح إلى أن الخطوة اتخذت في ظل درجة عالية من التفاهم بين البلدين، موضحا أن التعاون بين البلدين يستمر بشكل أكبر ومثمر بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية.
وتابع: "الخطوة تعكس الإرادة الجادة لقيادتي البلدين الشقيقين في التقارب والتعاون والانسجام على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، كما يأتي متناغما أيضا مع رغبات الشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما صداقات".
ويرى الصالح أن إعادة العلاقات الدبلوماسية تعود بالنفع عليهما على مختلف الأصعدة، وأن تطلعات البلدين الشقيقين في استئناف التعاون المثمر لا حصر لها، مشددا على أن العديد من الخطوات الإيجابية تتخذ قريبا.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين
12 أبريل, 22:04 GMT
وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض.
وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.
وبحث الاجتماع الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بين البلدين، وفقا لما تضمنه بيان "العلا" الصادر عن قمة "العلا"، التي عقدت في المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار والازدهار"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
منذ انعقاد "قمة العلا" في الخامس من يناير 2021، التي جمعت ‏قادة الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) مع قطر، ظلت العلاقات بين البحرين وقطر معلقة ‏دون تقدم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала