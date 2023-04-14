https://sputnikarabic.ae/20230414/لأول-مرة-منذ-سنوات-مخيم-اليرموك-الفلسطيني-يحيي-يوم-القدس-بعرض-عسكري-صور-1075929354.html

لأول مرة منذ سنوات.. مخيم اليرموك الفلسطيني يحيي "يوم القدس" بعرض عسكري... صور

لأول مرة منذ سنوات.. مخيم اليرموك الفلسطيني يحيي "يوم القدس" بعرض عسكري... صور

أحيت فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق، اليوم الجمعة، يوم القدس العالمي في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة السورية، تحت عنوان "درع القدس". 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T20:04+0000

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وأوضح مراسل "سبوتنيك" في دمشق أن "الفعالية نظمت هذا العام لأول مرة منذ اندلاع الحرب السورية في المخيم الفلسطيني الذي تحول لساحة مواجهة شهدت معارك عنيفة نهاية عام 2012 بين الجيش السوري والفصائل الفلسطينية من جهة والتنظيمات المتشددة التي سيطرت عليه حتى عام 2018 من جهة أخرى".وتم تسجيل حضور جماهيري كبير من السوريين والفلسطينين اللاجئين من سكان اليرموك وباقي المخيمات الفلسطينية في دمشق، حيث بدأت الفعالية بتلاوة من آيات الذكر الحكيم تلاها عرض عسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.وأكد الأب الفلسطيني ابن مدينة عكا، الراهب أنطونيوس حنانيا العكاوي، لـ"سبوتنيك" أن "يوم القدس العالمي يحمل رمزية كبيرة بتمسك أبناء الشعب الفلسطيني بمدينتهم المقدسة"، مشيرًا إلى "عظمة هذا اليوم الذي تزامن مع احتفال الطوائف المسيحية الأرثوذوكسية بيوم الجمعة العظيمة"، مؤكدا أنها "رمزية إلهية تؤكد قداسة مدينة القدس".وبدوره، أعرب السفير الفنزويلي خوسيه غريغوريو لـ"سبوتنيك" عن دعم بلاده الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وأضاف أن فنزويلا استجابت للنداء الذي أطلقه الإمام الخميني لدعم القدس وفلسطين، كما أكد أن بلاده لم توفر جهدا لدعم القضية الفلسطينية بمختلف المحافل الدولية.وبيّن ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا اسماعيل السنداوي لـ"سبوتنيك" أن تنظيم فعالية يوم القدس العالمي في مخيم اليرموك هي رسالة تأكيد أن الشعب الفلسطيني أينما وجد ورغم كل المؤمرات سيبقى حيا ومؤمنا بقضيته وأن تحرير البلاد قادم لا محالة.وأوضح السندواي أن "الشباب الفلسطيني والسوري يؤكدون اليوم أنهم سيكونون درعا للقدس وكل فلسطين، وأن سوريا والعرب لن يتخلوا عن القدس ولن يتخلوا عن فلسطين كما يحلم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بل الشعوب العربية اليوم أكثر تمسكا بالقدس وأكثر دفاعا عنها رغم كل محاولات التطبيع التي حاول الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الدول الغربية فرضها على شعوب المنطقة".وقال ممثل حركة الجهاد: "هؤلاء الشباب السوري والفلسطيني الذين رأيناهم اليوم في العرض العسكري هم أجيال المجاهدين الذين يتهيئون للالتحاق بأخوتهم المجاهدين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبإذن الله سيكون النصر حليفهم وسيرفعون العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى قريبا".ويعتبر يوم القدس العالمي حدثا سنويا يُقام في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، تأسس هذا اليوم في عام 1979 بمبادرة من الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، بهدف دعم الشعب الفلسطيني والتضامن مع قضيته العادلة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر يوم القدس فرصة للأحرار حول العالم للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين والتنديد بالاحتلال الإسرائيلي والسياسات التمييزية الممارسة ضدهم، ويسلط الضوء على قضية فلسطين العادلة ويعزز التوعية بشأنها على المستوى الدولي.

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