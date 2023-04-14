https://sputnikarabic.ae/20230414/مسؤول-روسيا-في-البنك-الدولي-الغرب-يمنع-تمويل-مشاريع-الغاز-في-الدول-النامية-1075894144.html
مسؤول روسيا في البنك الدولي: الغرب يمنع تمويل مشاريع الغاز لدى الدول النامية
مسؤول روسيا في البنك الدولي: الغرب يمنع تمويل مشاريع الغاز لدى الدول النامية
أكد مسؤول روسيا في البنك الدولي، رومان مارشافين، أن الغرب يمنع تمويل مشاريع الغاز في الدول النامية، ولكنه يمولها في الداخل لديه. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T07:51+0000
2023-04-14T07:51+0000
2023-04-14T07:59+0000
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واشنطن- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتينك"، أوضح مارشافين أن مساهمي البنك الدولي من أوروبا وأمريكا الشمالية، يميلون إلى منع التمويل لبعض مشروعات الغاز والطاقة في الدول النامية، بسبب قضايا مناخية مزعومة، لكنهم يمولون مثل هذه المشروعات في الداخل.وبحسب المسؤول، فإن مشاركة البنك الدولي في مشروعات الغاز تعرضت أخيرًا لـ "عدد من الشروط التقييدية" من المساهمين الغربيين، ما يخلق عقبات خطيرة أمام تطوير قطاع الغاز في الدول النامية.وقال: "يمنع أكبر مساهمي البنك من أوروبا وأمريكا الشمالية التمويل لمثل هذه المشاريع، مشيرين إلى تكاليف المناخ، مع التزام الصمت بشأن تمويلهم النشط لبناء مثل هذه المحطات في بلدانهم".وأوضح مارشافين أن هذه السياسة تؤدي إلى وضع متناقض، حيث لا تستطيع الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الحصول على تمويل لتطوير قطاع الغاز لديها، ومعالجة مشكلة الوصول إلى مصدر رخيص وموثوق للكهرباء.طالع أيضا: إعلام: البنك الدولي يماطل في إقراض لبنان لتمويل استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري
https://sputnikarabic.ae/20230324/إعلام-البنك-الدولي-لن-يمول-مشروع-استيراد-لبنان-الغاز-من-مصر-1075084544.html
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مسؤول روسيا في البنك الدولي: الغرب يمنع تمويل مشاريع الغاز لدى الدول النامية
07:51 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 07:59 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
أكد مسؤول روسيا في البنك الدولي، رومان مارشافين، أن الغرب يمنع تمويل مشاريع الغاز في الدول النامية، ولكنه يمولها في الداخل لديه.
واشنطن- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتينك"، أوضح مارشافين أن مساهمي البنك الدولي من أوروبا وأمريكا الشمالية، يميلون إلى منع التمويل لبعض مشروعات الغاز والطاقة في الدول النامية، بسبب قضايا مناخية
مزعومة، لكنهم يمولون مثل هذه المشروعات في الداخل.
وبحسب المسؤول، فإن مشاركة البنك الدولي في مشروعات الغاز
تعرضت أخيرًا لـ "عدد من الشروط التقييدية" من المساهمين الغربيين، ما يخلق عقبات خطيرة أمام تطوير قطاع الغاز في الدول النامية.
وقال: "يمنع أكبر مساهمي البنك من أوروبا وأمريكا الشمالية التمويل لمثل هذه المشاريع، مشيرين إلى تكاليف المناخ، مع التزام الصمت بشأن تمويلهم النشط لبناء مثل هذه المحطات في بلدانهم".
وأشار إلى أن "المستهلكين الأوروبيين يأخذون معظم الغاز وغيره من موارد الطاقة من الدول النامية لتلبية احتياجاتهم الخاصة، ما لا يترك للأخيرة فرصة لاستخدامها لتطوير الاقتصاد المحلي".
وأوضح مارشافين أن هذه السياسة تؤدي إلى وضع متناقض، حيث لا تستطيع الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الحصول على تمويل لتطوير قطاع الغاز لديها، ومعالجة مشكلة الوصول إلى مصدر رخيص وموثوق للكهرباء.