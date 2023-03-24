https://sputnikarabic.ae/20230324/إعلام-البنك-الدولي-لن-يمول-مشروع-استيراد-لبنان-الغاز-من-مصر-1075084544.html
إعلام: البنك الدولي لن يمول مشروع استيراد لبنان الغاز من مصر
إعلام: البنك الدولي لن يمول مشروع استيراد لبنان الغاز من مصر
قالت تقارير إعلامية إن البنك الدولي لن يقوم بعملية تمويل استيراد لبنان الغاز الطبيعي من مصر، كما كان يؤكد من قبل. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T07:07+0000
2023-03-24T07:07+0000
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ووفقا لما نقلته النشرة اللبنانية، فإن وسائل إعلام محلية كشفت عن محضر اجتماع بين مسؤول البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وبين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في نهاية كانون الثاني، والذي أكد فيه الأول للثاني أنه لن يتم تخصيص أي أموال في موازنة البنك لتمويل استيراد الغاز من مصر.ووفقا للمحضر قال بلحاجً: "لم يبق إلا إعلان انتهاء المشروع، وعلى وزير الطاقة أن يعلِن ذلك للشعب اللبناني وليس البنك الدولي".وكان مسؤول البنك الدولي فريد بلحاج قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يرى "أي ديناميات جديّة لوضع الهيئة الناظمة موضع التنفيذ، إنما كلام ووعود، وقد قلنا للمسؤولين إن المشروع غير قابل للحياة، بالتالي يجب أن نقوم بمشاريع جديدة في لبنان تتعلق بالطاقة البديلة، وأنه يُمكن العمل على ذلك من خلال رصد أموال للعام المقبل، لأن الأموال المرصودة لهذا العام موزّعة على مشروعين مرتبطين بشبكة الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي".طالع أيضا: هل ربطت أمريكا موافقة البنك الدولي على دعم لبنان بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟
https://sputnikarabic.ae/20230301/لبنان-يقترب-من-تنفيذ-شروط-البنك-الدولي-تمهيدا-لاستجرار-كهرباء-الأردن-وغاز-مصر-1074196752.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, صندوق النقد الدولي, الأخبار, العالم العربي
أخبار لبنان, صندوق النقد الدولي, الأخبار, العالم العربي
إعلام: البنك الدولي لن يمول مشروع استيراد لبنان الغاز من مصر
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قالت تقارير إعلامية إن البنك الدولي لن يقوم بعملية تمويل استيراد لبنان الغاز الطبيعي من مصر، كما كان يؤكد من قبل.
ووفقا لما نقلته
النشرة اللبنانية، فإن وسائل إعلام محلية كشفت عن محضر اجتماع بين مسؤول البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وبين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في نهاية كانون الثاني، والذي أكد فيه الأول للثاني أنه لن يتم تخصيص أي أموال في موازنة البنك لتمويل استيراد الغاز من مصر.
ووفقا للمحضر قال بلحاجً: "لم يبق إلا إعلان انتهاء المشروع، وعلى وزير الطاقة أن يعلِن ذلك للشعب اللبناني وليس البنك الدولي".
ووصفت وسائل الإعلام اللبنانية وعود البنك الدولي بتمويل المشروع بأنها كانت "كاذبة"، وأن البنك والإدارة الأمريكية التي أكدت ذلك مرارا "كانا يكذبان"، وأنهما "متفقان على الانتقام السياسي من خلال منع لبنان من تنفيذ أي مشروع يكسر الحصار الأمريكي عليه، على قاعدة أن لا شيء مجاناً".
وكان مسؤول البنك الدولي فريد بلحاج قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يرى "أي ديناميات جديّة لوضع الهيئة الناظمة موضع التنفيذ، إنما كلام ووعود، وقد قلنا للمسؤولين إن المشروع غير قابل للحياة
، بالتالي يجب أن نقوم بمشاريع جديدة في لبنان تتعلق بالطاقة البديلة، وأنه يُمكن العمل على ذلك من خلال رصد أموال للعام المقبل، لأن الأموال المرصودة لهذا العام موزّعة على مشروعين مرتبطين بشبكة الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي".