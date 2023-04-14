https://sputnikarabic.ae/20230414/موسكو-واشنطن-تبدأ-في-إصدار-التأشيرات-للوفد-الروسي-برئاسة-لافروف---1075903070.html
موسكو: واشنطن تبدأ إصدار التأشيرات للوفد الروسي برئاسة لافروف
موسكو: واشنطن تبدأ إصدار التأشيرات للوفد الروسي برئاسة لافروف
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة بدأت في إصدار التأشيرات للوفد الروسي برئاسة لافروف، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:16+0000
2023-04-14T11:16+0000
2023-04-14T11:18+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بدأ الجانب الأمريكي في إصدار تأشيرات الدخول للوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، حيث تترأسه روسيا منذ أبريل الجاري".وأعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُصدر بعد إذنًا بوصول طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخاصة إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة في شهر نيسان/ أبريل، ولم تمنح تأشيرات الدخول للوفد الروسي، داعيا إلى إصدار المستندات اللازمة دون تأخير.وأضاف السفير الروسي: "هناك وضع يتطور بشكل غير مفهوم حول الطائرة الخاصة للوزير(سيرغي لافروف)... السلطات الأميركية لم توافق بعد على وصول الطائرة. ننتظر من الأمريكيين أن يصدروا على الفور تصريحا لتحليق الطائرة دون أي شروط وقيود".
https://sputnikarabic.ae/20230414/لافروف-روسيا-تأخذ-بالاعتبار-محاولات-الغرب-تشكيل-جبهة-ثانية-في-جورجيا-ومولدوفا-1075900005.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
موسكو: واشنطن تبدأ إصدار التأشيرات للوفد الروسي برئاسة لافروف
11:16 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة بدأت في إصدار التأشيرات للوفد الروسي برئاسة لافروف، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بدأ الجانب الأمريكي في إصدار تأشيرات الدخول للوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، حيث تترأسه روسيا منذ أبريل الجاري".
وأضافت الخارجية الروسية: "ومع ذلك، لا يزال الجمود قائمًا في إصدار تأشيرات دخول الصحفيين الروس، الذين من المفترض أن يقوموا بتغطية أعمال وفدنا في مجلس الأمن الدولي".
وأعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُصدر بعد إذنًا بوصول طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخاصة إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة في شهر نيسان/ أبريل، ولم تمنح تأشيرات الدخول للوفد الروسي، داعيا إلى إصدار المستندات اللازمة دون تأخير.
وقال انطونوف: "إننا نحث واشنطن على إصدار التأشيرات على الفور لوفدنا، وكذلك للصحفيين. إن عدم إصدارها يعد انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، مما يعيق عمل المنظمة العالمية بشكل سليم وكامل".
وأضاف السفير الروسي: "هناك وضع يتطور بشكل غير مفهوم حول الطائرة الخاصة للوزير(سيرغي لافروف)... السلطات الأميركية لم توافق بعد على وصول الطائرة. ننتظر من الأمريكيين أن يصدروا على الفور تصريحا لتحليق الطائرة دون أي شروط وقيود".