https://sputnikarabic.ae/20230414/-مقتدى-الصدر-يعلن-عن-تجميد-التيار-الصدري-لمدة-عام--1075885907.html
مقتدى الصدر يعلن عن تجميد التيار الصدري لمدة عام
مقتدى الصدر يعلن عن تجميد التيار الصدري لمدة عام
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، صباح اليوم الجمعة، عن تجميد التيار الصدري لمدة عام ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T00:00+0000
2023-04-14T00:00+0000
2023-04-14T00:06+0000
مقتدى الصدر
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
التيار الصدري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065865201_0:196:3000:1884_1920x0_80_0_0_e475ef013815f2a96c1add77f6f41801.jpg
وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "أن أكون مصلحا للعراق، ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة، وأن استمر في قيادة التيار الصدري وفيه أهل القضية وبعض من الفاسدين وفيه بعض الموبقات فهذ أمر جلل".وأضاف: "فلذا أجد من المصلحلة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث لمدة لا تقل عن عام، لأعلن براءة من كل ذلك"، لافتا إلى أن "هذه القرارات تنفذ من هذه الليلة فورا".يشار إلى أن الصدر كان قد أعلن في أغسطس/ أب الماضي اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065865201_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_21c0e0e0cacd896247ac9403a6e93d1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مقتدى الصدر, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, التيار الصدري
مقتدى الصدر, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, التيار الصدري
مقتدى الصدر يعلن عن تجميد التيار الصدري لمدة عام
00:00 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 00:06 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، صباح اليوم الجمعة، عن تجميد التيار الصدري لمدة عام ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث.
وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "أن أكون مصلحا للعراق، ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة، وأن استمر في قيادة التيار الصدري وفيه أهل القضية وبعض من الفاسدين وفيه بعض الموبقات فهذ أمر جلل".
وأضاف: "فلذا أجد من المصلحلة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث لمدة لا تقل عن عام، لأعلن براءة من كل ذلك"، لافتا إلى أن "هذه القرارات تنفذ من هذه الليلة فورا".
يشار إلى أن الصدر كان قد أعلن في أغسطس/ أب الماضي اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء.