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https://sputnikarabic.ae/20230415/البرهان-يتابع-عمليات-الاشتباك-بين-الجيش-وقوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-فيديو-1075951116.html
البرهان يتابع عمليات الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
البرهان يتابع عمليات الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وهو يتابع الاشتباكات التي اندلعت، اليوم السبت، في الخرطوم بين... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T13:17+0000
2023-04-15T13:17+0000
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وترجّح قناة "الجزيرة" القطرية أنه تم تصوير اللقطات من داخل أحد قيادات الأركان السودانية.وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تعرض منزله صباح اليوم السبت، إلى هجوم من قوات الدعم السريع، لافتا إلى أن الأحداث الجارية تؤكد ضرورة منع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة السودانية.واندلعت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة هزت السودان، بسبب خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي قد تدخل البلاد في أتون الصراع.
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نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار

البرهان يتابع عمليات الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو

13:17 GMT 15.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان
رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وهو يتابع الاشتباكات التي اندلعت، اليوم السبت، في الخرطوم بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".
وترجّح قناة "الجزيرة" القطرية أنه تم تصوير اللقطات من داخل أحد قيادات الأركان السودانية.
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تعرض منزله صباح اليوم السبت، إلى هجوم من قوات الدعم السريع، لافتا إلى أن الأحداث الجارية تؤكد ضرورة منع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة السودانية.
واندلعت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة هزت السودان، بسبب خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي قد تدخل البلاد في أتون الصراع.
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