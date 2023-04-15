https://sputnikarabic.ae/20230415/البرهان-يتابع-عمليات-الاشتباك-بين-الجيش-وقوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-فيديو-1075951116.html
البرهان يتابع عمليات الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
البرهان يتابع عمليات الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وهو يتابع الاشتباكات التي اندلعت، اليوم السبت، في الخرطوم بين... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T13:17+0000
2023-04-15T13:17+0000
2023-04-15T13:17+0000
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أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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وترجّح قناة "الجزيرة" القطرية أنه تم تصوير اللقطات من داخل أحد قيادات الأركان السودانية.وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تعرض منزله صباح اليوم السبت، إلى هجوم من قوات الدعم السريع، لافتا إلى أن الأحداث الجارية تؤكد ضرورة منع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة السودانية.واندلعت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة هزت السودان، بسبب خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي قد تدخل البلاد في أتون الصراع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104374/47/1043744713_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_cc53a6971c7c2d7bbc2eb9548bbc6b1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار
البرهان يتابع عمليات الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وهو يتابع الاشتباكات التي اندلعت، اليوم السبت، في الخرطوم بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".
وترجّح قناة "الجزيرة" القطرية أنه تم تصوير اللقطات من داخل أحد قيادات الأركان السودانية.
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان
، تعرض منزله صباح اليوم السبت، إلى هجوم من قوات الدعم السريع، لافتا إلى أن الأحداث الجارية تؤكد ضرورة منع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة السودانية.
واندلعت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة هزت السودان، بسبب خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، والتي قد تدخل البلاد في أتون الصراع.