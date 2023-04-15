https://sputnikarabic.ae/20230415/دقلو-البرهان-فاسد-ومراوغ-ولن-يرضى-بأي-انتقال-ديمقراطي-وهو-يدير-مخطط-لفلول-النظام-البائد-1075949081.html
دقلو: البرهان فاسد ومراوغ ولن يرضى بأي انتقال ديمقراطي وهو يدير مخطط لفلول النظام البائد
دقلو: البرهان فاسد ومراوغ ولن يرضى بأي انتقال ديمقراطي وهو يدير مخطط لفلول النظام البائد
قال قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، رجل فاسد... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T12:30+0000
2023-04-15T12:30+0000
2023-04-15T12:38+0000
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وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية أن "قوات الدعم السريع ستواصل ملاحقة البرهان، وستسلمه إلى العدالة".كما أكد أن "الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة، ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد".وتابع مشددا أنه "لن يتوقف القتال إلا بعد استلام جميع المقار العسكرية والأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي وستنتهي بأقل الخسائر".واعتبر قائد قوات الدعم السريع أن "الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة، ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد"، موضحا أن الاشتباكات اندلعت اليوم "بعدما فوجئنا بقوات كبيرة اليوم تحاصر قواتنا في أرض المعسكرات وإغلاق الشوارع والكباري".وأكد دقلو أن قوات الدعم السريع "حاولت استلام المطارات لأن الجيش السوداني يحاول استهداف الدعم السريع من خلالها"، كما أكد أنه "لم ترد أي معلومات حول سقوط طائرات".وأكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو: "نسيطر على الوضع تماما والمعارك الحالية ستحسم خلال الأيام المقبلة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, المجلس السيادي في السودان
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, المجلس السيادي في السودان
دقلو: البرهان فاسد ومراوغ ولن يرضى بأي انتقال ديمقراطي وهو يدير مخطط لفلول النظام البائد
12:30 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، رجل فاسد ومراوغ ويدير مخطط لفلول النظام البائد، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم.
وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية أن "قوات الدعم السريع ستواصل ملاحقة البرهان، وستسلمه إلى العدالة".
كما أكد أن "الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة، ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد".
وتابع مشددا أنه "لن يتوقف القتال إلا بعد استلام جميع المقار العسكرية والأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي وستنتهي بأقل الخسائر".
واعتبر قائد قوات الدعم السريع أن "الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة، ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد"، موضحا أن الاشتباكات اندلعت اليوم "بعدما فوجئنا بقوات كبيرة اليوم تحاصر قواتنا في أرض المعسكرات وإغلاق الشوارع والكباري".
وأكد دقلو أن قوات الدعم السريع "حاولت استلام المطارات لأن الجيش السوداني يحاول استهداف الدعم السريع من خلالها"، كما أكد أنه "لم ترد أي معلومات حول سقوط طائرات".
وأكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو: "نسيطر على الوضع تماما والمعارك الحالية ستحسم خلال الأيام المقبلة".