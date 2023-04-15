https://sputnikarabic.ae/20230415/الخارجية-الروسية-تعلق-على-مبادرة-فنلندا-لإغلاق-قنصلية-روسيا-في-جزر-آلاند-1075940829.html

الخارجية الروسية تعلق على "مبادرة" فنلندا لإغلاق قنصلية روسيا في جزر آلاند

الخارجية الروسية تعلق على "مبادرة" فنلندا لإغلاق قنصلية روسيا في جزر آلاند

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو على علم بما يسمى بـ"المبادرة المدنية" في فنلندا لإغلاق القنصلية الروسية في جزر آلاند. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T09:43+0000

2023-04-15T09:43+0000

2023-04-15T09:43+0000

روسيا

فنلندا

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وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "ننطلق من حقيقة أن موقف فنلندا، الذي أكدته وزارة الخارجية الفنلندية، هو أن البلد يعتزم مواصلة الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية فيما يتعلق بالوضع منزوع السلاح لجزر آلاند ووجود القنصلية الروسية فيها".وخلصت وزارة الخارجية إلى القول: "لذلك دعونا نرى كيف تنتهي هذه "المبادرة"، الآن من السابق لأوانه الحديث عن شيء آخر".في الأسبوع الماضي، تم فتح مجموعة من التوقيعات على إغلاق القنصلية الروسية في جزر آلاند بسبب انضمام البلاد إلى الناتو على الموقع الإلكتروني للمبادرات المدنية الفنلندية. حتى الساعة 14:00 بتوقيت موسكو يوم الخميس، تلقى الاقتراح 25.4 ألف توقيع من المواطنين من أصل 50 ألفًا مطلوبًا للنظر فيها من قبل برلمان البلاد.وأشارت السفارة الروسية في فنلندا إلى أن محاولات بعض النشطاء لإثارة قضية إغلاق مكتب التمثيل تبدو وكأنها رغبة في تقويض أسس النظام القانوني الدولي للجزر، والذي أثبت فعاليته منذ فترة طويلة.وأشارت الخارجية إلى أن القنصلية في عاصمة جزر آلاند، مدينة ماريهامن، تعمل على أساس اتفاقية بين الاتحاد السوفياتي وفنلندا في عام 1940، والتي تعد إلى جانب اتفاقية آلاند لعام 1921، جزءًا لا يتجزأ من الإطار القانوني الدولي للوضع منزوع السلاح من جزر آلاند.

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