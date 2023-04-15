https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئيس-البرازيلي-على-واشنطن-أن-تتوقف-عن-تشجيع-الصراع-في-أوكرانيا--1075935000.html
الرئيس البرازيلي: على واشنطن أن تتوقف عن "تشجيع" الصراع في أوكرانيا
الرئيس البرازيلي: على واشنطن أن تتوقف عن "تشجيع" الصراع في أوكرانيا
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن "تشجيع الصراع" في أوكرانيا "وتبدأ في التحدث عن السلام". 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T03:44+0000
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وأضاف لولا في تصريحات للصحفيين في بكين في نهاية زيارة للصين حيث التقى بالرئيس شي جين بينغ: "الولايات المتحدة تحتاج إلى التوقف عن تشجيع الصراع وتبدأ في التحدث عن السلام، والاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ في التحدث عن السلام".وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230322/ميدفيديف-استمرار-الغرب-في-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-ربما-يؤدي-إلى-نشوب-حرب-نووية-1075050941.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل
الرئيس البرازيلي: على واشنطن أن تتوقف عن "تشجيع" الصراع في أوكرانيا
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قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن "تشجيع الصراع" في أوكرانيا "وتبدأ في التحدث عن السلام".
وأضاف لولا في تصريحات للصحفيين في بكين في نهاية زيارة للصين حيث التقى بالرئيس شي جين بينغ: "الولايات المتحدة تحتاج إلى التوقف عن تشجيع الصراع وتبدأ في التحدث عن السلام، والاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ في التحدث عن السلام".
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.