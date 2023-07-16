تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
14:39 GMT 16.07.2023
14:38 GMT 16.07.2023
"الدعم السريع" تعلن أسر عدد من الجيش السوداني والسيطرة على قيادة اللواء 61 في ولاية جنوب دارفور
14:38 GMT 16.07.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باستهداف مستشفى علياء التخصصي بأم درمان
21:28 GMT 15.07.2023
02:44 GMT 15.07.2023
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية: نتطلع لتعميق التنسيق مع الأطراف لإنهاء الاقتتال في السودان
10:18 GMT 12.07.2023
10:03 GMT 12.07.2023
بريطانيا تفرض عقوبات على 6 كيانات مرتبطة بقادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
01:45 GMT 10.07.2023
23:06 GMT 09.07.2023
سلطة الطيران المدني السودانية تصدر نشرة بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو الجاري، ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية
12:08 GMT 09.07.2023
11:52 GMT 09.07.2023
الجيش السوداني ينفي اتهامات قوات الدعم السريع له بتنفيذ غارة جوية في أم درمان: كذب مستمر وتضليل إعلامي
04:20 GMT 09.07.2023
09:15 GMT 07.07.2023
08:54 GMT 07.07.2023
الجيش السوداني يبدأ في تدريب المتطوعين بصفوفه للقتال ضد قوات الدعم السريع
08:40 GMT 07.07.2023
08:39 GMT 07.07.2023
"إيغاد" تحدد الاثنين المقبل لعقد "لقاء مباشر" بين البرهان وحميدتي
18:07 GMT 06.07.2023
18:06 GMT 06.07.2023
المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة: نزوح 3 ملايين شخص في السودان خلال أقل من 3 أشهر
11:41 GMT 04.07.2023
10:58 GMT 04.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاطها طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري