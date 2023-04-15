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https://sputnikarabic.ae/20230415/زلزال-بقوة-42-يضرب-تركيا-1075947441.html
زلزال بقوة 4.2 يضرب تركيا
زلزال بقوة 4.2 يضرب تركيا
أعلن مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية أن زلزالا بقوة 4.2 درجة سجل في محافظة أضنة التركية جنوبي البلاد. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T11:51+0000
2023-04-15T11:51+0000
العالم
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وقال المكتب على "تويتر": "وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 12:37 (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة سايمبيلي في أضنة."وكان مركز الزلزال يقع على عمق سبعة كيلومترات.وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس في جنوب شرق تركيا. وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.5 ألف.
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العالم
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زلزال بقوة 4.2 يضرب تركيا

11:51 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Suhaib Omarayaزلزال سوريا يخلّف دمارا كبيرا في أسواق حلب الأثرية
زلزال سوريا يخلّف دمارا كبيرا في أسواق حلب الأثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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أعلن مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية أن زلزالا بقوة 4.2 درجة سجل في محافظة أضنة التركية جنوبي البلاد.
وقال المكتب على "تويتر": "وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 12:37 (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة سايمبيلي في أضنة."
وكان مركز الزلزال يقع على عمق سبعة كيلومترات.
وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس في جنوب شرق تركيا. وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.5 ألف.
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