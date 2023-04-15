https://sputnikarabic.ae/20230415/زلزال-بقوة-42-يضرب-تركيا-1075947441.html
زلزال بقوة 4.2 يضرب تركيا
زلزال بقوة 4.2 يضرب تركيا
أعلن مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية أن زلزالا بقوة 4.2 درجة سجل في محافظة أضنة التركية جنوبي البلاد. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T11:51+0000
2023-04-15T11:51+0000
2023-04-15T11:51+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073514019_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aff61bfa491290f210c0e4532ba8aa3d.jpg
وقال المكتب على "تويتر": "وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 12:37 (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة سايمبيلي في أضنة."وكان مركز الزلزال يقع على عمق سبعة كيلومترات.وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس في جنوب شرق تركيا. وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.5 ألف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073514019_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_07294190561f3d15e613355a8a4de650.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زلزال بقوة 4.2 يضرب تركيا
تابعنا عبر
أعلن مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية أن زلزالا بقوة 4.2 درجة سجل في محافظة أضنة التركية جنوبي البلاد.
وقال المكتب على "تويتر": "وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 12:37 (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة سايمبيلي في أضنة."
وكان مركز الزلزال يقع على عمق سبعة كيلومترات.
وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس في جنوب شرق تركيا. وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.5 ألف.