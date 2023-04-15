عربي
https://sputnikarabic.ae/20230415/ضابط-مخابرات-يكشف-عن-السكوت-الأمريكي-بشأن-معارك-أرتيوموفسك-1075962269.html
ضابط مخابرات يكشف عن السكوت الأمريكي بشأن معارك أرتيوموفسك
ضابط مخابرات يكشف عن السكوت الأمريكي بشأن معارك أرتيوموفسك
أعلن ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لا يتحدث عمدا عن الأهمية الرئيسية لمعركة أرتيوموفسك. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T19:09+0000
2023-04-15T19:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848743_0:244:3207:2048_1920x0_80_0_0_75c31d30f3fa563b0e6296e5ff0d8ba1.jpg
وقال ريتر خلال مقابلة خاصة مع الصحفي ستيفن غاردنر، إن "وزير الدفاع الأمريكي أوستن يعرف الحقيقة، إنه ليس أحمق ومستشاريه هم من المحترفين العسكريين الرفيعي المستوى الذين يفهمون أنه إذا قام أي جيش بإلقاء 30 في المئة من الأفراد الجاهزين للقتال في معركة واحدة، فهذه معركة حاسمة وربما تكون الأكثر أهمية في هذا الصراع".واتفق ريتر بما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه إذا هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك فإن المجتمع الدولي سيبدأ في دفع كييف نحو حل وسط مع روسيا.ولفت ريتر، بالقول: "هذه المعركة أكبر بكثير من حيث الأهمية مما يستطيع لويد أوستن الاعتراف به علنا". وقال وزير الدفاع الأمريكي، في أوائل مارس / آذار، إن أرتيوموفسك، التي يجري قتال شديد من أجلها لها أهمية رمزية أكثر من أهمية استراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230407/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-ثقب-عملاق-في-الخط-الدفاع-الأوكراني--1075644059.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848743_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c64162802a7cb05d0d18c0c4bf36cdf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

ضابط مخابرات يكشف عن السكوت الأمريكي بشأن معارك أرتيوموفسك

19:09 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لا يتحدث عمدا عن الأهمية الرئيسية لمعركة أرتيوموفسك.
وقال ريتر خلال مقابلة خاصة مع الصحفي ستيفن غاردنر، إن "وزير الدفاع الأمريكي أوستن يعرف الحقيقة، إنه ليس أحمق ومستشاريه هم من المحترفين العسكريين الرفيعي المستوى الذين يفهمون أنه إذا قام أي جيش بإلقاء 30 في المئة من الأفراد الجاهزين للقتال في معركة واحدة، فهذه معركة حاسمة وربما تكون الأكثر أهمية في هذا الصراع".
الوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
ضابط أمريكي يتحدث عن "ثقب عملاق" في خط الدفاع الأوكراني
7 أبريل, 11:53 GMT
واتفق ريتر بما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه إذا هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك فإن المجتمع الدولي سيبدأ في دفع كييف نحو حل وسط مع روسيا.
ولفت ريتر، بالقول: "هذه المعركة أكبر بكثير من حيث الأهمية مما يستطيع لويد أوستن الاعتراف به علنا".
وقال وزير الدفاع الأمريكي، في أوائل مارس / آذار، إن أرتيوموفسك، التي يجري قتال شديد من أجلها لها أهمية رمزية أكثر من أهمية استراتيجية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала