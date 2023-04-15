https://sputnikarabic.ae/20230415/ضابط-مخابرات-يكشف-عن-السكوت-الأمريكي-بشأن-معارك-أرتيوموفسك-1075962269.html
ضابط مخابرات يكشف عن السكوت الأمريكي بشأن معارك أرتيوموفسك
ضابط مخابرات يكشف عن السكوت الأمريكي بشأن معارك أرتيوموفسك
أعلن ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لا يتحدث عمدا عن الأهمية الرئيسية لمعركة أرتيوموفسك. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T19:09+0000
2023-04-15T19:09+0000
2023-04-15T19:09+0000
العالم
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وقال ريتر خلال مقابلة خاصة مع الصحفي ستيفن غاردنر، إن "وزير الدفاع الأمريكي أوستن يعرف الحقيقة، إنه ليس أحمق ومستشاريه هم من المحترفين العسكريين الرفيعي المستوى الذين يفهمون أنه إذا قام أي جيش بإلقاء 30 في المئة من الأفراد الجاهزين للقتال في معركة واحدة، فهذه معركة حاسمة وربما تكون الأكثر أهمية في هذا الصراع".واتفق ريتر بما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه إذا هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك فإن المجتمع الدولي سيبدأ في دفع كييف نحو حل وسط مع روسيا.ولفت ريتر، بالقول: "هذه المعركة أكبر بكثير من حيث الأهمية مما يستطيع لويد أوستن الاعتراف به علنا". وقال وزير الدفاع الأمريكي، في أوائل مارس / آذار، إن أرتيوموفسك، التي يجري قتال شديد من أجلها لها أهمية رمزية أكثر من أهمية استراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230407/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-ثقب-عملاق-في-الخط-الدفاع-الأوكراني--1075644059.html
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العالم
ضابط مخابرات يكشف عن السكوت الأمريكي بشأن معارك أرتيوموفسك
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أعلن ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لا يتحدث عمدا عن الأهمية الرئيسية لمعركة أرتيوموفسك.
وقال ريتر خلال مقابلة خاصة مع الصحفي ستيفن غاردنر، إن "وزير الدفاع الأمريكي أوستن يعرف الحقيقة، إنه ليس أحمق ومستشاريه هم من المحترفين العسكريين الرفيعي المستوى الذين يفهمون أنه إذا قام أي جيش بإلقاء 30 في المئة من الأفراد الجاهزين للقتال في معركة واحدة، فهذه معركة حاسمة وربما تكون الأكثر أهمية في هذا الصراع".
واتفق ريتر بما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه إذا هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك فإن المجتمع الدولي سيبدأ في دفع كييف نحو حل وسط مع روسيا.
ولفت ريتر، بالقول: "هذه المعركة أكبر بكثير من حيث الأهمية مما يستطيع لويد أوستن الاعتراف به علنا".
وقال وزير الدفاع الأمريكي، في أوائل مارس / آذار، إن أرتيوموفسك، التي يجري قتال شديد من أجلها لها أهمية رمزية أكثر من أهمية استراتيجية.