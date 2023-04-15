https://sputnikarabic.ae/20230415/غير-متوقعة-4-أطعمة-تساعدك-على-إنقاص-الوزن-سريعا-1075964336.html
دراسة: 4 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن سريعا
دراسة: 4 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن سريعا
يؤمن بعض الناس بأن عدم تناول الكثير من الطعام سيؤدي إلى تقليل الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة في الجسم. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T20:47+0000
2023-04-15T20:47+0000
2023-04-15T21:19+0000
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وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن هناك أطعمة مختلفة يمكن تناول المزيد منها لتحقيق أقصى قدر من إنقاص وزن جسم الإنسان، وتأتي المعكرونة على رأس هذه الأطعمة.وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بالإضافة إلى المعكرونة فهناك أطعمة أخرى تعمل على تقليل وزن الإنسان، منها الشوكولاته والزبادي والتوتيات.وأوضحت أنه يجب اتباع نظام غذائي جيد من خلال تلك الأطعمة الأربعة حتى يمكن للإنسان تقليل وزنه، وهي أطعمة ربما يفاجأ بعضهم بأنها تقلل وزنه فعليا.1- الشوكولاتةتؤكد الصحيفة البريطانية أنه في حال بدأ الإنسان يومه صباحا بتناول الشوكولاته، فإنه يمكنه حرق الدهون وزيادة فقدان الوزن، رغم أن بعض الأشخاص قد يرى هذا الأمر جنونيا، لكن تناول الكاكاو في ساعات الليل يمكن أن يساعد في جهود إنقاص الوزن.وتناول الشوكولاتة كأول شيء صباحا يعمل على تقليل مستويات الجلوكوز في الدم، كما أن تناول بعض منها في الليل يسهم في تغير عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى أنماط نوم أكثر انتظاما.2- المعكرونةأوضحت الدراسات الغذائية الأخيرة أن تناول المعكرونة بانتظام يؤدي تلقائيا لفقدان المزيد من الوزن، ولكن مع تقليل أحجامها، وليس الإقلاع عن أكل المعكرونة نفسها.وأفادت الدراسات أنه من الضروري طهي المعكرونة وتبريدها، من أجل تحول بعض الكربوهيدرات إلى نشا مقاوم، وهو ما يساعد على الشعور بالشبع.3- الزبادييعد الزبادي من الأطعمة المثالية في إضافة الإنسان إلى نظامه الغذائي، لكونه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي.ويساعد الزبادي على مقاومة أي انتفاخات محتملة أو غازات زائدة في جسم الإنسان، فضلا عن كونه مصدر للفيتامينات والمعادن.4- التوتياتفي حال رغبة الإنسان في جسم نحيف، عليه تناول التوتيات بانتظام، وهم ما أشارت إليه الصحيفة من خلال دراسات نشرت مؤخرا، مشيرة إلى أن التوت البري والتوت الأسود والكرز والعنب الأحمر، يمكن أن يساعد على فقدان دهون البطن غير المرغوب فيها.
https://sputnikarabic.ae/20220701/4-فوائد-مدهشة-لتناول-الطماطم-بحسب-خبراء-التغذية-1064520879.html
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شوكولاتة, الأخبار, الخضار
شوكولاتة, الأخبار, الخضار
دراسة: 4 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن سريعا
20:47 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 21:19 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
يؤمن بعض الناس بأن عدم تناول الكثير من الطعام سيؤدي إلى تقليل الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة في الجسم.
وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن هناك أطعمة مختلفة يمكن تناول المزيد منها لتحقيق أقصى قدر من إنقاص وزن جسم الإنسان، وتأتي المعكرونة على رأس هذه الأطعمة.
وذكرت الصحيفة
على موقعها الإلكتروني أنه بالإضافة إلى المعكرونة فهناك أطعمة أخرى تعمل على تقليل وزن الإنسان، منها الشوكولاته والزبادي والتوتيات.
وأوضحت أنه يجب اتباع نظام غذائي جيد من خلال تلك الأطعمة الأربعة
حتى يمكن للإنسان تقليل وزنه، وهي أطعمة ربما يفاجأ بعضهم بأنها تقلل وزنه فعليا.
تؤكد الصحيفة البريطانية أنه في حال بدأ الإنسان يومه صباحا بتناول الشوكولاته، فإنه يمكنه حرق الدهون وزيادة فقدان الوزن، رغم أن بعض الأشخاص قد يرى هذا الأمر جنونيا، لكن تناول الكاكاو في ساعات الليل يمكن أن يساعد في جهود إنقاص الوزن.
وتناول الشوكولاتة كأول شيء صباحا يعمل على تقليل مستويات الجلوكوز
في الدم، كما أن تناول بعض منها في الليل يسهم في تغير عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى أنماط نوم أكثر انتظاما.
أوضحت الدراسات الغذائية الأخيرة أن تناول المعكرونة بانتظام يؤدي تلقائيا لفقدان المزيد من الوزن، ولكن مع تقليل أحجامها، وليس الإقلاع عن أكل المعكرونة نفسها.
وأفادت الدراسات أنه من الضروري طهي المعكرونة وتبريدها، من أجل تحول بعض الكربوهيدرات إلى نشا مقاوم، وهو ما يساعد على الشعور بالشبع.
يعد الزبادي من الأطعمة المثالية في إضافة الإنسان إلى نظامه الغذائي
، لكونه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي.
ويساعد الزبادي على مقاومة أي انتفاخات محتملة أو غازات زائدة في جسم الإنسان، فضلا عن كونه مصدر للفيتامينات والمعادن.
في حال رغبة الإنسان في جسم نحيف، عليه تناول التوتيات بانتظام، وهم ما أشارت إليه الصحيفة من خلال دراسات نشرت مؤخرا، مشيرة إلى أن التوت البري والتوت الأسود والكرز والعنب الأحمر، يمكن أن يساعد على فقدان دهون البطن غير المرغوب فيها.