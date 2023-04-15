https://sputnikarabic.ae/20230415/مجلة-أمريكية-تكشف-عن-وضع-بايدن-المحرج-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1075958625.html

مجلة أمريكية تكشف عن وضع بايدن المحرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة

مجلة أمريكية تكشف عن وضع بايدن المحرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن شكوك كبيرة بشأن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، التي ستكون بنسبة 40% ما يجعل إمكانية الفوز في... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T16:01+0000

2023-04-15T16:01+0000

2023-04-15T16:01+0000

العالم

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وذكرت مجلة Politico الأمريكية في تقريرها، أن "بايدن لن يعلن رسميًا بعد عن نيته الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه أوضح مرارًا وتكرارًا أنه اتخذ بالفعل خيارًا لصالح مثل هذا القرار"، مضيفة أنه "في غضون ذلك تظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن معدلات التأييد تحوم حول نفس المستويات مثل بعض أسلاف بايدن، الذين فشلت محاولاتهم لاستعادة السيطرة على البيت الأبيض".وفقًا لبيانات الاستطلاعات FiveThirtyEight، يبلغ متوسط ​​نسبة تأييد بايدن بين الناخبين 43% والرافضين له نحو 52%، حيث تختلف هذه الأرقام بنسبة 1 % فقط عن تلك التي كانت قبل 4 سنوات بالضبط بالنسبة لسلف بايدن، الجمهوري دونالد ترامب.وتابع التقرير بالقول إن "يُظهر تحليل عميق للأرقام أن بايدن لا يقف فقط في وجه الرفض شبه الإجماعي من الجمهوريين، كما يظهر ليونة بين الديمقراطيين واليساريين، الأمر الذي يهدد بتقويض ترشيحه".وفقًا للتقرير، واجه بايدن أخيرا نقصًا غير مسبوق في الحماس لترشيحه للرئاسة بين الديمقراطيين.

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