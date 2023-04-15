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مجلة أمريكية تكشف عن وضع بايدن المحرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة
مجلة أمريكية تكشف عن وضع بايدن المحرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن شكوك كبيرة بشأن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، التي ستكون بنسبة 40% ما يجعل إمكانية الفوز في... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T16:01+0000
2023-04-15T16:01+0000
العالم
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وذكرت مجلة Politico الأمريكية في تقريرها، أن "بايدن لن يعلن رسميًا بعد عن نيته الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه أوضح مرارًا وتكرارًا أنه اتخذ بالفعل خيارًا لصالح مثل هذا القرار"، مضيفة أنه "في غضون ذلك تظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن معدلات التأييد تحوم حول نفس المستويات مثل بعض أسلاف بايدن، الذين فشلت محاولاتهم لاستعادة السيطرة على البيت الأبيض".وفقًا لبيانات الاستطلاعات FiveThirtyEight، يبلغ متوسط ​​نسبة تأييد بايدن بين الناخبين 43% والرافضين له نحو 52%، حيث تختلف هذه الأرقام بنسبة 1 % فقط عن تلك التي كانت قبل 4 سنوات بالضبط بالنسبة لسلف بايدن، الجمهوري دونالد ترامب.وتابع التقرير بالقول إن "يُظهر تحليل عميق للأرقام أن بايدن لا يقف فقط في وجه الرفض شبه الإجماعي من الجمهوريين، كما يظهر ليونة بين الديمقراطيين واليساريين، الأمر الذي يهدد بتقويض ترشيحه".وفقًا للتقرير، واجه بايدن أخيرا نقصًا غير مسبوق في الحماس لترشيحه للرئاسة بين الديمقراطيين.
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العالم

مجلة أمريكية تكشف عن وضع بايدن المحرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة

16:01 GMT 15.04.2023
© AFP 2023 / Jim Watsonرد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ،
رد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / Jim Watson
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن شكوك كبيرة بشأن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، التي ستكون بنسبة 40% ما يجعل إمكانية الفوز في الانتخابات المقبلة معدومة.
وذكرت مجلة Politico الأمريكية في تقريرها، أن "بايدن لن يعلن رسميًا بعد عن نيته الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه أوضح مرارًا وتكرارًا أنه اتخذ بالفعل خيارًا لصالح مثل هذا القرار"، مضيفة أنه "في غضون ذلك تظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن معدلات التأييد تحوم حول نفس المستويات مثل بعض أسلاف بايدن، الذين فشلت محاولاتهم لاستعادة السيطرة على البيت الأبيض".
وفقًا لبيانات الاستطلاعات FiveThirtyEight، يبلغ متوسط ​​نسبة تأييد بايدن بين الناخبين 43% والرافضين له نحو 52%، حيث تختلف هذه الأرقام بنسبة 1 % فقط عن تلك التي كانت قبل 4 سنوات بالضبط بالنسبة لسلف بايدن، الجمهوري دونالد ترامب.
وتابع التقرير بالقول إن "يُظهر تحليل عميق للأرقام أن بايدن لا يقف فقط في وجه الرفض شبه الإجماعي من الجمهوريين، كما يظهر ليونة بين الديمقراطيين واليساريين، الأمر الذي يهدد بتقويض ترشيحه".
وفقًا للتقرير، واجه بايدن أخيرا نقصًا غير مسبوق في الحماس لترشيحه للرئاسة بين الديمقراطيين.
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