https://sputnikarabic.ae/20230415/وكالة-الفضاء-الأوروبية-تطلق-مستكشف-أقمار-كوكب-المشتري-1075935825.html
وكالة الفضاء الأوروبية تطلق مستكشف أقمار كوكب المشتري
وكالة الفضاء الأوروبية تطلق مستكشف أقمار كوكب المشتري
أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، يوم الجمعة، صاروخا من طراز "أريان 5" يحمل على متنه مستكشف أقمار المشتري الجليدية (جوس) من المحطة الفضائية الأوروبية في... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T04:43+0000
2023-04-15T04:43+0000
2023-04-15T04:59+0000
علوم
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وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية بأن هذا الإطلاق الناجح يمثل بداية رحلة طموحة لكشف أسرار عوالم المحيطات على أكبر ثلاثة أقمار لكوكب المشتري وهي: أوروبا، وغانيميد، وكاليستو، والتي تحتوي على كميات من المياه تحت أسطحها بأحجام أكبر بكثير من تلك الموجودة في محيطات الأرض. وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان صحفي لها أن "هذه الأقمار التي يبلغ حجمها حجم الكواكب تقدم لنا تلميحات مثيرة بأن ظروف الحياة يمكن أن توجد بخلاف ما هو كائن هنا على "نقطتنا الزرقاء الشاحبة". وخلال الأسبوعين والنصف المقبلين، سيقوم المستكشف "جوس" بنشر هوائيات وأذرع أدوات مختلفة خاصة به، بما في ذلك هوائي رادار طوله 16 مترا، وذراعا لقياس البيئة المغناطيسية طوله 10.6 مترا، وأدوات أخرى متنوعة ستدرس بيئة كوكب المشتري وباطن سطح الأقمار الجليدية، حسبما قالت الوكالة. كما سيقوم المستكشف "جوس" برصد بيئة المشتري المغناطيسية والإشعاعية والبلازمية المعقدة في العمق وتفاعلها مع الأقمار، وبالتالي دراسة نظام المشتري كنموذج أولي للأنظمة الغازية العملاقة عبر الكون. تم تصميم المستكشف "جوس" لرحلة مدتها ثماني سنوات حيث سيحلق فوق الأرض والزهرة للانتقال إلى المشتري. وسيقوم بـ35 رحلة تحليق فوق الأقمار الثلاثة الكبيرة أثناء دورانه حول المشتري، قبل تغيير المدارات إلى غانيميد، حسبما أوردت الوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20230311/دراسة-تكشف-عن-كارثة-حال-وجود-كوكب-بين-المريخ-والمشتري-1074599483.html
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علوم
وكالة الفضاء الأوروبية تطلق مستكشف أقمار كوكب المشتري
04:43 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 04:59 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، يوم الجمعة، صاروخا من طراز "أريان 5" يحمل على متنه مستكشف أقمار المشتري الجليدية (جوس) من المحطة الفضائية الأوروبية في غويانا الفرنسية.
وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية بأن هذا الإطلاق الناجح يمثل بداية رحلة طموحة لكشف أسرار عوالم المحيطات على أكبر ثلاثة أقمار لكوكب المشتري وهي: أوروبا، وغانيميد، وكاليستو، والتي تحتوي على كميات من المياه تحت أسطحها بأحجام أكبر بكثير من تلك الموجودة في محيطات الأرض.
وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان صحفي لها أن "هذه الأقمار التي يبلغ حجمها حجم الكواكب تقدم لنا تلميحات مثيرة بأن ظروف الحياة يمكن أن توجد بخلاف ما هو كائن هنا على "نقطتنا الزرقاء الشاحبة".
وخلال الأسبوعين والنصف المقبلين، سيقوم المستكشف "جوس" بنشر هوائيات وأذرع أدوات مختلفة خاصة به، بما في ذلك هوائي رادار طوله 16 مترا، وذراعا لقياس البيئة المغناطيسية طوله 10.6 مترا، وأدوات أخرى متنوعة ستدرس بيئة كوكب المشتري وباطن سطح الأقمار الجليدية، حسبما قالت الوكالة.
كما سيقوم المستكشف "جوس" برصد بيئة المشتري المغناطيسية والإشعاعية والبلازمية المعقدة في العمق وتفاعلها مع الأقمار، وبالتالي دراسة نظام المشتري كنموذج أولي للأنظمة الغازية العملاقة عبر الكون.
تم تصميم المستكشف "جوس" لرحلة مدتها ثماني سنوات حيث سيحلق فوق الأرض والزهرة للانتقال إلى المشتري. وسيقوم بـ35 رحلة تحليق فوق الأقمار الثلاثة الكبيرة أثناء دورانه حول المشتري، قبل تغيير المدارات إلى غانيميد، حسبما أوردت الوكالة.