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https://sputnikarabic.ae/20230416/البطريرك-مار-أفرام-الثاني-يدعو-في-عيد-القيامة-لرفع-الحصار-عن-الشعب-السوري-صور-1075983331.html
البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري... صور
البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري... صور
احتفلت الطوائف المسيحية في سوريا، التي تتبع التقويم الشرقي، بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس ودور العبادة. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T14:44+0000
2023-04-16T14:44+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
كاتدرائية
عيد الفصح
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وفي ‏كاتدرائية مار أفرام السرياني للسريان الأرثوذكس، في حي السليمانية في حلب، احتفل المؤمنون بعيد القيامة وأقيم قداس إلهي بحضور البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني.وقال البطريرك مار أفرام الثاني، خلال رسالة العيد: "إن الشعب السوري شعب حي ويؤمن بالقيامة بكل معانيها الإنسانية والروحية مهما تعددت التحديات التي تهدد مسيرة العيش بكرامة".ودعا البطريرك مار أفرام الثاني "كل الدول التي تفرض حصارًا جائرًا، إلى رفعه عن الشعب السوري الذي يبقى حيًا بمحبة البلد وروح التشاركية والتعايش والأخوة بمسير النصر وازدهار سوريا".وتمنى المصلون قيامة مجيدة لوطنهم بعد الكوارث التي تراكمت عليه خلال العقد الماضي، والتي كان آخرها الزلزال المدمّر الذي ضرب المدينة شهر شباط/ فبراير الماضي.
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, كاتدرائية, عيد الفصح
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, كاتدرائية, عيد الفصح

البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري... صور

14:44 GMT 16.04.2023
© Sputnik . Suhaib Omarayaالبطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري
البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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احتفلت الطوائف المسيحية في سوريا، التي تتبع التقويم الشرقي، بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس ودور العبادة.
وفي ‏كاتدرائية مار أفرام السرياني للسريان الأرثوذكس، في حي السليمانية في حلب، احتفل المؤمنون بعيد القيامة وأقيم قداس إلهي بحضور البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني.
© Sputnik . Suhaib Omarayaالبطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري
البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وقال البطريرك مار أفرام الثاني، خلال رسالة العيد: "إن الشعب السوري شعب حي ويؤمن بالقيامة بكل معانيها الإنسانية والروحية مهما تعددت التحديات التي تهدد مسيرة العيش بكرامة".
© Sputnik . Suhaib Omarayaالبطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري
البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري
© Sputnik . Suhaib Omaraya
ودعا البطريرك مار أفرام الثاني "كل الدول التي تفرض حصارًا جائرًا، إلى رفعه عن الشعب السوري الذي يبقى حيًا بمحبة البلد وروح التشاركية والتعايش والأخوة بمسير النصر وازدهار سوريا".
© Sputnik . Suhaib Omarayaالبطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري
البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وتمنى المصلون قيامة مجيدة لوطنهم بعد الكوارث التي تراكمت عليه خلال العقد الماضي، والتي كان آخرها الزلزال المدمّر الذي ضرب المدينة شهر شباط/ فبراير الماضي.
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